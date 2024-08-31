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Трамп заявил, что нужно ладить с Россией - РИА Новости, 31.08.2024
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01:00 31.08.2024 (обновлено: 09:27 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/tramp-1969616220.html
Трамп заявил, что нужно ладить с Россией
Трамп заявил, что нужно ладить с Россией - РИА Новости, 31.08.2024
Трамп заявил, что нужно ладить с Россией
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что ладить с Россией — это хорошо. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T01:00
2024-08-31T09:27
в мире
сша
россия
пенсильвания
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что ладить с Россией — это хорошо. "Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо, запомните. Ладить с этими людьми — это хорошо, а не плохо, это умно", — сказал политик на митинге сторонников в Пенсильвании, трансляцию которого вели американские кабельные сети. Трамп заявил, что нынешний президент США Джо Байден растерял остатки разума. По словам политика, у его преемника был очень низкий коэффициент интеллекта, "а теперь, наверное, вообще, нулевой".Выборы президента Соединенных Штатов состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, а республиканскую — Дональд Трамп.
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в мире, сша, россия, пенсильвания, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Россия, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп заявил, что нужно ладить с Россией

Трамп заявил, что ладить с Россией — это хорошо, а не плохо

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания. 30 августа 2024
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания. 30 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания. 30 августа 2024
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ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что ладить с Россией — это хорошо.
«
"Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо, запомните. Ладить с этими людьми — это хорошо, а не плохо, это умно", — сказал политик на митинге сторонников в Пенсильвании, трансляцию которого вели американские кабельные сети.
Трамп заявил, что нынешний президент США Джо Байден растерял остатки разума. По словам политика, у его преемника был очень низкий коэффициент интеллекта, "а теперь, наверное, вообще, нулевой".
Выборы президента Соединенных Штатов состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, а республиканскую — Дональд Трамп.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Трамп заявил, что Харрис не производит впечатление лидера США
Вчера, 03:40
 
В миреСШАРоссияПенсильванияДональд ТрампДжо Байден
 
 
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