https://ria.ru/20240831/tramp-1969616220.html

Трамп заявил, что нужно ладить с Россией

Трамп заявил, что нужно ладить с Россией - РИА Новости, 31.08.2024

Трамп заявил, что нужно ладить с Россией

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что ладить с Россией — это хорошо. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T01:00

2024-08-31T01:00

2024-08-31T09:27

в мире

сша

россия

пенсильвания

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что ладить с Россией — это хорошо. "Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо, запомните. Ладить с этими людьми — это хорошо, а не плохо, это умно", — сказал политик на митинге сторонников в Пенсильвании, трансляцию которого вели американские кабельные сети. Трамп заявил, что нынешний президент США Джо Байден растерял остатки разума. По словам политика, у его преемника был очень низкий коэффициент интеллекта, "а теперь, наверное, вообще, нулевой".Выборы президента Соединенных Штатов состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, а республиканскую — Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240830/ssha-1969364923.html

сша

россия

пенсильвания

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в мире, сша, россия, пенсильвания, дональд трамп, джо байден