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Морской тельняшке исполнилось 150 лет

Морской тельняшке исполнилось 150 лет - РИА Новости, 31.08.2024

Морской тельняшке исполнилось 150 лет

Тельняшку как часть военно-морской формы российских моряков отличает удобство, защищенность от непогоды и дань традиции, заявил РИА Новости начальник главного... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T00:25

2024-08-31T00:25

2024-08-31T00:25

виктор кравченко

вмф рф

россия

безопасность

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Тельняшку как часть военно-морской формы российских моряков отличает удобство, защищенность от непогоды и дань традиции, заявил РИА Новости начальник главного штаба ВМФ РФ (1998-2005 годы) адмирал Виктор Кравченко. В этом году отмечается 150 лет введения новой формы на русском флоте, частью которой была тельняшка. "Тельняшка – это удобное нательное белье, с длинным рукавом это еще защита от ветра и холода, это традиция и это красиво", - сказал Кравченко. Кроме того, отметил он, сине-белое цветовое оформление давало возможность офицерам видеть действия матросов при их работе с парусами на реях. "Затем это стало традицией, а на флоте традиции, как вы знаете, значат не меньше, чем приказы командира", - подчеркнул адмирал. Он отметил, что другие виды и рода Вооруженных сил страны с завистью смотрели на форму моряков, особенно на тельняшки, и решили взять себе на вооружение, то есть на оснащение. "Поэтому сегодня тельняшки носят и десантники, и росгвардейцы, и спасатели", - отметил Кравченко. Приказ о введении новой формы на флоте подписал 19 августа 1874 года великий князь Константин Николаевич. Первые русские тельняшки описывались так: "Рубаха, вязанная из шерсти пополам с бумагою; цвет рубахи белый с синими поперечными полосами, отстоящими одна от другой на один вершок (44,45 миллиметра). Ширина синих полос — четверть вершка". Только в 1912 году ширина полос стала одинаковой, каждая по четверти вершка (11,11 миллиметра). Одну половину ниток тельника должна составлять шерсть, другую — высококачественный хлопок. Синие и белые поперечные полосы тельняшек соответствовали цветам русского военно-морского Андреевского флага. Однако цвета полос у русских тельняшек могли варьироваться в зависимости от принадлежности к тому или иному флотскому формированию. У моряков Балтийской флотилии 1-й Санкт-Петербургской бригады Отдельного корпуса пограничной стражи полосы на тельняшке первоначально имели зелёный цвет, а у моряков Амударьинской флотилии, также входившей в Отдельный корпус пограничной стражи, они были красными.

https://ria.ru/20240726/ledokol-1962082306.html

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виктор кравченко, вмф рф, россия, безопасность