https://ria.ru/20240831/sumy-1969751798.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 31.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
В Сумах на северо-востоке Украины прогремел взрыв, сообщает местный телеканал "Общественное". РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T23:43
2024-08-31T23:43
2024-08-31T23:43
специальная военная операция на украине
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сумская область
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В Сумах на северо-востоке Украины прогремел взрыв, сообщает местный телеканал "Общественное". "В Сумах слышен взрыв", - пишет издание. В свою очередь, украинский телеканал "24 канал" сообщает, что в городе прозвучало несколько взрывов. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога звучит в Сумской области с 23.13 мск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
"Общественное": в Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв