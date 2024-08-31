https://ria.ru/20240831/sumy-1969751798.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 31.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

В Сумах на северо-востоке Украины прогремел взрыв, сообщает местный телеканал "Общественное". РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T23:43

2024-08-31T23:43

2024-08-31T23:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сумская область

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В Сумах на северо-востоке Украины прогремел взрыв, сообщает местный телеканал "Общественное". "В Сумах слышен взрыв", - пишет издание. В свою очередь, украинский телеканал "24 канал" сообщает, что в городе прозвучало несколько взрывов. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога звучит в Сумской области с 23.13 мск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сумская область