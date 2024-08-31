https://ria.ru/20240831/stambul-1969640768.html
В Стамбуле произошло нападение на отделение неотложной помощи
В Стамбуле произошло нападение на отделение неотложной помощи - РИА Новости, 31.08.2024
В Стамбуле произошло нападение на отделение неотложной помощи
Вооружённое нападение на отделение неотложной помощи больницы произошло в Стамбуле, ранены пять человек, включая полицейского, передал телеканал TRT Haber. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T09:42
2024-08-31T09:42
2024-08-31T11:33
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АНКАРА, 31 авг – РИА Новости. Вооружённое нападение на отделение неотложной помощи больницы произошло в Стамбуле, ранены пять человек, включая полицейского, передал телеканал TRT Haber. "Стало известно, что 5 человек были ранены в результате вооружённого нападения человека или людей, личность которых пока не установлена, в отделение неотложной помощи больницы в районе Бахчелиевлер. В результате нападения были повреждены здание больницы и машина скорой помощи", - передал телеканал. Пять человек, включая одного полицейского, одного сотрудника жандармерии, одного сотрудника частной охраны и двух гражданских лиц, получили ранения, состояние раненых не угрожает жизни. "Автомобиль, на котором было совершено нападение, был найден брошенным", - уточнил телеканал.
https://ria.ru/20240830/turtsija-1969418771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, стамбул
В Стамбуле произошло нападение на отделение неотложной помощи
В Турции произошло нападение на больницу, пострадали пять человек
АНКАРА, 31 авг – РИА Новости.
Вооружённое нападение на отделение неотложной помощи больницы произошло в Стамбуле, ранены пять человек, включая полицейского, передал телеканал TRT Haber
.
"Стало известно, что 5 человек были ранены в результате вооружённого нападения человека или людей, личность которых пока не установлена, в отделение неотложной помощи больницы в районе Бахчелиевлер. В результате нападения были повреждены здание больницы и машина скорой помощи", - передал телеканал.
Пять человек, включая одного полицейского, одного сотрудника жандармерии, одного сотрудника частной охраны и двух гражданских лиц, получили ранения, состояние раненых не угрожает жизни.
"Автомобиль, на котором было совершено нападение, был найден брошенным", - уточнил телеканал.