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В Стамбуле произошло нападение на отделение неотложной помощи - РИА Новости, 31.08.2024
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09:42 31.08.2024 (обновлено: 11:33 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/stambul-1969640768.html
В Стамбуле произошло нападение на отделение неотложной помощи
В Стамбуле произошло нападение на отделение неотложной помощи - РИА Новости, 31.08.2024
В Стамбуле произошло нападение на отделение неотложной помощи
Вооружённое нападение на отделение неотложной помощи больницы произошло в Стамбуле, ранены пять человек, включая полицейского, передал телеканал TRT Haber. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T09:42
2024-08-31T11:33
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АНКАРА, 31 авг – РИА Новости. Вооружённое нападение на отделение неотложной помощи больницы произошло в Стамбуле, ранены пять человек, включая полицейского, передал телеканал TRT Haber. "Стало известно, что 5 человек были ранены в результате вооружённого нападения человека или людей, личность которых пока не установлена, в отделение неотложной помощи больницы в районе Бахчелиевлер. В результате нападения были повреждены здание больницы и машина скорой помощи", - передал телеканал. Пять человек, включая одного полицейского, одного сотрудника жандармерии, одного сотрудника частной охраны и двух гражданских лиц, получили ранения, состояние раненых не угрожает жизни. "Автомобиль, на котором было совершено нападение, был найден брошенным", - уточнил телеканал.
https://ria.ru/20240830/turtsija-1969418771.html
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в мире, стамбул
В мире, Стамбул
В Стамбуле произошло нападение на отделение неотложной помощи

В Турции произошло нападение на больницу, пострадали пять человек

© AP Photo / Osman OrsalСотрудник полиции со служебной собакой на станции метро в Стамбуле, Турция
Сотрудник полиции со служебной собакой на станции метро в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / Osman Orsal
Сотрудник полиции со служебной собакой на станции метро в Стамбуле, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 31 авг – РИА Новости. Вооружённое нападение на отделение неотложной помощи больницы произошло в Стамбуле, ранены пять человек, включая полицейского, передал телеканал TRT Haber.
"Стало известно, что 5 человек были ранены в результате вооружённого нападения человека или людей, личность которых пока не установлена, в отделение неотложной помощи больницы в районе Бахчелиевлер. В результате нападения были повреждены здание больницы и машина скорой помощи", - передал телеканал.
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Пять человек, включая одного полицейского, одного сотрудника жандармерии, одного сотрудника частной охраны и двух гражданских лиц, получили ранения, состояние раненых не угрожает жизни.
"Автомобиль, на котором было совершено нападение, был найден брошенным", - уточнил телеканал.
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