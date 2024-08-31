https://ria.ru/20240831/stambul-1969640768.html

В Стамбуле произошло нападение на отделение неотложной помощи

В Стамбуле произошло нападение на отделение неотложной помощи - РИА Новости, 31.08.2024

В Стамбуле произошло нападение на отделение неотложной помощи

Вооружённое нападение на отделение неотложной помощи больницы произошло в Стамбуле, ранены пять человек, включая полицейского, передал телеканал TRT Haber. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T09:42

2024-08-31T09:42

2024-08-31T11:33

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АНКАРА, 31 авг – РИА Новости. Вооружённое нападение на отделение неотложной помощи больницы произошло в Стамбуле, ранены пять человек, включая полицейского, передал телеканал TRT Haber. "Стало известно, что 5 человек были ранены в результате вооружённого нападения человека или людей, личность которых пока не установлена, в отделение неотложной помощи больницы в районе Бахчелиевлер. В результате нападения были повреждены здание больницы и машина скорой помощи", - передал телеканал. Пять человек, включая одного полицейского, одного сотрудника жандармерии, одного сотрудника частной охраны и двух гражданских лиц, получили ранения, состояние раненых не угрожает жизни. "Автомобиль, на котором было совершено нападение, был найден брошенным", - уточнил телеканал.

https://ria.ru/20240830/turtsija-1969418771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, стамбул