США боятся отправлять Киеву персонал для обслуживания F-16, пишут СМИ
WSJ: власти США боятся отправлять американцев на Украину для обслуживания F-16
© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена отказалась от идеи отправки американского гражданского персонала на Украину для обслуживания истребителей F-16 из-за опасений за их безопасность, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц Штатов.
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"Администрация Байдена отклонила предложение военных направить американских подрядчиков на Украину для обслуживания западной военной техники, включая истребители F-16, из-за опасений по поводу безопасности", — указано в материале.
По данным источников, совет национальной безопасности рассмотрел предложение об отправке гражданских подрядчиков на Украину для обслуживания истребителей F-16 и другого военного вооружения, но разведывательное сообщество и другие посчитали, что сейчас это слишком рискованно.
При этом американские власти возлагают всю надежду на европейских подрядчиков, которые возьмут на себя если не всю, то большую часть ответственности за обслуживание F-16.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Издание "Страна.ua" написало, что ВВС республики потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб в понедельник во время выполнения боевого задания. Позже Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия.