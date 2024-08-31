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США боятся отправлять Киеву персонал для обслуживания F-16, пишут СМИ

США боятся отправлять Киеву персонал для обслуживания F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 31.08.2024

США боятся отправлять Киеву персонал для обслуживания F-16, пишут СМИ

Администрация президента США Джо Байдена отказалась от идеи отправки американского гражданского персонала на Украину для обслуживания истребителей F-16 из-за... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T03:50

2024-08-31T03:50

2024-08-31T11:11

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена отказалась от идеи отправки американского гражданского персонала на Украину для обслуживания истребителей F-16 из-за опасений за их безопасность, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц Штатов. "Администрация Байдена отклонила предложение военных направить американских подрядчиков на Украину для обслуживания западной военной техники, включая истребители F-16, из-за опасений по поводу безопасности", — указано в материале. По данным источников, совет национальной безопасности рассмотрел предложение об отправке гражданских подрядчиков на Украину для обслуживания истребителей F-16 и другого военного вооружения, но разведывательное сообщество и другие посчитали, что сейчас это слишком рискованно. При этом американские власти возлагают всю надежду на европейских подрядчиков, которые возьмут на себя если не всю, то большую часть ответственности за обслуживание F-16. The Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Издание "Страна.ua" написало, что ВВС республики потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб в понедельник во время выполнения боевого задания. Позже Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия.

https://ria.ru/20240830/bezuglaya-1969447150.html

https://ria.ru/20240830/kiev-1969588634.html

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в мире, украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, нато, евросоюз, f-16