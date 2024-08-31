https://ria.ru/20240831/ssha-1969617964.html

Антонов прокомментировал ситуацию с дипсобственностью России в США

Антонов прокомментировал ситуацию с дипсобственностью России в США - РИА Новости, 31.08.2024

Антонов прокомментировал ситуацию с дипсобственностью России в США

Россия постоянно и на всех уровнях ставит перед США вопрос о возвращении захваченной дипломатической собственности, однако в американской позиции ничего не... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T02:02

2024-08-31T02:02

2024-08-31T02:02

в мире

сша

россия

анатолий антонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933430159_0:60:3073:1789_1920x0_80_0_0_af368f8eab3dcbc18e6cbef25b4a949f.jpg

ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Россия постоянно и на всех уровнях ставит перед США вопрос о возвращении захваченной дипломатической собственности, однако в американской позиции ничего не изменилось, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в связи с годовщиной захвата российской дипсобственности в Вашингтоне и Сан-Франциско 31 августа 2017 года. "Мы постоянно и на всех уровнях ставим вопрос о возвращении нашей дипсобственности в контактах с представителями Белого дома и госдепартамента. Подчеркну, что в американской позиции ничего не изменилось", - сообщил он журналистам. Глава российской дипмиссии подчеркнул, что на многочисленные дипломатические ноты с требованием предоставить доступ для оценки состояния недвижимости, посольство РФ получает отказы. "За прошедшие семь лет мы не услышали ни одного юридически состоятельного аргумента в оправдание вопиющего поведения Вашингтона", - добавил Антонов, подчеркнув отсутствие у США оснований для нарушения принципа неприкосновенности собственности, предусмотренного международным правом и американским законодательством. Посол указал, что американские власти в своих действиях руководствуются "банальным сведением счетов" и желанием "насолить и отомстить России", однако РФ будет добиваться безусловного восстановления своих прав на пользование и распоряжение своей дипломатической недвижимостью. "Когда администрации США не нравится чья-то внешняя политика, то она начинает бить по всему, до чего рука дотягивается. Без суда и следствия, с полным пренебрежением к юридическим нормам и собственным постулатам… Призываем власти США одуматься, - заключил Антонов. Он отметил, что США располагают самой обширной сетью дипломатического присутствия в мире, а созданный Вашингтоном прецедент разрушает правила цивилизованного межгосударственного общения и неизбежно аукнется Соединенным Штатам.

https://ria.ru/20240821/bayden-1967392476.html

https://ria.ru/20240830/saks-1969602011.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, анатолий антонов