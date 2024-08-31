https://ria.ru/20240831/ssha-1969617964.html
Антонов прокомментировал ситуацию с дипсобственностью России в США
Антонов прокомментировал ситуацию с дипсобственностью России в США - РИА Новости, 31.08.2024
Антонов прокомментировал ситуацию с дипсобственностью России в США
Россия постоянно и на всех уровнях ставит перед США вопрос о возвращении захваченной дипломатической собственности, однако в американской позиции ничего не... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T02:02
2024-08-31T02:02
2024-08-31T02:02
в мире
сша
россия
анатолий антонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933430159_0:60:3073:1789_1920x0_80_0_0_af368f8eab3dcbc18e6cbef25b4a949f.jpg
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Россия постоянно и на всех уровнях ставит перед США вопрос о возвращении захваченной дипломатической собственности, однако в американской позиции ничего не изменилось, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в связи с годовщиной захвата российской дипсобственности в Вашингтоне и Сан-Франциско 31 августа 2017 года. "Мы постоянно и на всех уровнях ставим вопрос о возвращении нашей дипсобственности в контактах с представителями Белого дома и госдепартамента. Подчеркну, что в американской позиции ничего не изменилось", - сообщил он журналистам. Глава российской дипмиссии подчеркнул, что на многочисленные дипломатические ноты с требованием предоставить доступ для оценки состояния недвижимости, посольство РФ получает отказы. "За прошедшие семь лет мы не услышали ни одного юридически состоятельного аргумента в оправдание вопиющего поведения Вашингтона", - добавил Антонов, подчеркнув отсутствие у США оснований для нарушения принципа неприкосновенности собственности, предусмотренного международным правом и американским законодательством. Посол указал, что американские власти в своих действиях руководствуются "банальным сведением счетов" и желанием "насолить и отомстить России", однако РФ будет добиваться безусловного восстановления своих прав на пользование и распоряжение своей дипломатической недвижимостью. "Когда администрации США не нравится чья-то внешняя политика, то она начинает бить по всему, до чего рука дотягивается. Без суда и следствия, с полным пренебрежением к юридическим нормам и собственным постулатам… Призываем власти США одуматься, - заключил Антонов. Он отметил, что США располагают самой обширной сетью дипломатического присутствия в мире, а созданный Вашингтоном прецедент разрушает правила цивилизованного межгосударственного общения и неизбежно аукнется Соединенным Штатам.
https://ria.ru/20240821/bayden-1967392476.html
https://ria.ru/20240830/saks-1969602011.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933430159_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_a03418c06ca9d1e2d88b1afa0b591e78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, анатолий антонов
В мире, США, Россия, Анатолий Антонов
Антонов прокомментировал ситуацию с дипсобственностью России в США
Посол: Россия ставит перед США вопрос о возвращении захваченной дипсобственности
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Россия постоянно и на всех уровнях ставит перед США вопрос о возвращении захваченной дипломатической собственности, однако в американской позиции ничего не изменилось, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в связи с годовщиной захвата российской дипсобственности в Вашингтоне и Сан-Франциско 31 августа 2017 года.
"Мы постоянно и на всех уровнях ставим вопрос о возвращении нашей дипсобственности в контактах с представителями Белого дома и госдепартамента. Подчеркну, что в американской позиции ничего не изменилось", - сообщил он журналистам.
Глава российской дипмиссии подчеркнул, что на многочисленные дипломатические ноты с требованием предоставить доступ для оценки состояния недвижимости, посольство РФ получает отказы.
"За прошедшие семь лет мы не услышали ни одного юридически состоятельного аргумента в оправдание вопиющего поведения Вашингтона", - добавил Антонов, подчеркнув отсутствие у США оснований для нарушения принципа неприкосновенности собственности, предусмотренного международным правом и американским законодательством.
Посол указал, что американские власти в своих действиях руководствуются "банальным сведением счетов" и желанием "насолить и отомстить России", однако РФ будет добиваться безусловного восстановления своих прав на пользование и распоряжение своей дипломатической недвижимостью.
"Когда администрации США не нравится чья-то внешняя политика, то она начинает бить по всему, до чего рука дотягивается. Без суда и следствия, с полным пренебрежением к юридическим нормам и собственным постулатам… Призываем власти США одуматься, - заключил Антонов.
Он отметил, что США располагают самой обширной сетью дипломатического присутствия в мире, а созданный Вашингтоном прецедент разрушает правила цивилизованного межгосударственного общения и неизбежно аукнется Соединенным Штатам.