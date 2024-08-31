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Антонов прокомментировал ситуацию с дипсобственностью России в США - РИА Новости, 31.08.2024
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02:02 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/ssha-1969617964.html
Антонов прокомментировал ситуацию с дипсобственностью России в США
Антонов прокомментировал ситуацию с дипсобственностью России в США - РИА Новости, 31.08.2024
Антонов прокомментировал ситуацию с дипсобственностью России в США
Россия постоянно и на всех уровнях ставит перед США вопрос о возвращении захваченной дипломатической собственности, однако в американской позиции ничего не... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T02:02
2024-08-31T02:02
в мире
сша
россия
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Россия постоянно и на всех уровнях ставит перед США вопрос о возвращении захваченной дипломатической собственности, однако в американской позиции ничего не изменилось, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в связи с годовщиной захвата российской дипсобственности в Вашингтоне и Сан-Франциско 31 августа 2017 года. "Мы постоянно и на всех уровнях ставим вопрос о возвращении нашей дипсобственности в контактах с представителями Белого дома и госдепартамента. Подчеркну, что в американской позиции ничего не изменилось", - сообщил он журналистам. Глава российской дипмиссии подчеркнул, что на многочисленные дипломатические ноты с требованием предоставить доступ для оценки состояния недвижимости, посольство РФ получает отказы. "За прошедшие семь лет мы не услышали ни одного юридически состоятельного аргумента в оправдание вопиющего поведения Вашингтона", - добавил Антонов, подчеркнув отсутствие у США оснований для нарушения принципа неприкосновенности собственности, предусмотренного международным правом и американским законодательством. Посол указал, что американские власти в своих действиях руководствуются "банальным сведением счетов" и желанием "насолить и отомстить России", однако РФ будет добиваться безусловного восстановления своих прав на пользование и распоряжение своей дипломатической недвижимостью. "Когда администрации США не нравится чья-то внешняя политика, то она начинает бить по всему, до чего рука дотягивается. Без суда и следствия, с полным пренебрежением к юридическим нормам и собственным постулатам… Призываем власти США одуматься, - заключил Антонов. Он отметил, что США располагают самой обширной сетью дипломатического присутствия в мире, а созданный Вашингтоном прецедент разрушает правила цивилизованного межгосударственного общения и неизбежно аукнется Соединенным Штатам.
https://ria.ru/20240821/bayden-1967392476.html
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в мире, сша, россия, анатолий антонов
В мире, США, Россия, Анатолий Антонов
Антонов прокомментировал ситуацию с дипсобственностью России в США

Посол: Россия ставит перед США вопрос о возвращении захваченной дипсобственности

© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Россия постоянно и на всех уровнях ставит перед США вопрос о возвращении захваченной дипломатической собственности, однако в американской позиции ничего не изменилось, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в связи с годовщиной захвата российской дипсобственности в Вашингтоне и Сан-Франциско 31 августа 2017 года.
"Мы постоянно и на всех уровнях ставим вопрос о возвращении нашей дипсобственности в контактах с представителями Белого дома и госдепартамента. Подчеркну, что в американской позиции ничего не изменилось", - сообщил он журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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Глава российской дипмиссии подчеркнул, что на многочисленные дипломатические ноты с требованием предоставить доступ для оценки состояния недвижимости, посольство РФ получает отказы.
"За прошедшие семь лет мы не услышали ни одного юридически состоятельного аргумента в оправдание вопиющего поведения Вашингтона", - добавил Антонов, подчеркнув отсутствие у США оснований для нарушения принципа неприкосновенности собственности, предусмотренного международным правом и американским законодательством.
Посол указал, что американские власти в своих действиях руководствуются "банальным сведением счетов" и желанием "насолить и отомстить России", однако РФ будет добиваться безусловного восстановления своих прав на пользование и распоряжение своей дипломатической недвижимостью.
"Когда администрации США не нравится чья-то внешняя политика, то она начинает бить по всему, до чего рука дотягивается. Без суда и следствия, с полным пренебрежением к юридическим нормам и собственным постулатам… Призываем власти США одуматься, - заключил Антонов.
Он отметил, что США располагают самой обширной сетью дипломатического присутствия в мире, а созданный Вашингтоном прецедент разрушает правила цивилизованного межгосударственного общения и неизбежно аукнется Соединенным Штатам.
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