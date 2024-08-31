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Российские войска продвинулись на сватовско-купянском направлении
Российские войска продвинулись на сватовско-купянском направлении - РИА Новости, 31.08.2024
Российские войска продвинулись на сватовско-купянском направлении
Российские войска добились продвижения на сватовско-купянском направлении в районе поселка Синьковка, сообщил РИА Новости глава российской администрации... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T04:18
2024-08-31T04:18
2024-08-31T04:31
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БЕЛГОРОД, 31 авг — РИА Новости. Российские войска добились продвижения на сватовско-купянском направлении в районе поселка Синьковка, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."В районе Купянска за последние дни есть определенные положительные процессы, связанные именно с продвижением наших войск на купянском, на сватовско-купянском направлении. Это в районе поселка Синьковка", — сказал собеседник агентства.Ганчев уточнил, что российские военные также улучшают свои позиции около трасс, которые соединяют Купянск и Сватово.Накануне Минобороны сообщило, что российская группировка "Запад" за прошедшую неделю освободила населенные пункты Стельмаховка в ЛНР и Синьковка в Харьковской области.
https://ria.ru/20240831/trassa-1969617409.html
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, харьковская область, сватово, луганская народная республика, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Харьковская область, Сватово, Луганская Народная Республика, Виталий Ганчев
Российские войска продвинулись на сватовско-купянском направлении
Ганчев: ВС России добились продвижения на сватовско-купянском направлении