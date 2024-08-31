https://ria.ru/20240831/spetsoperatsiya-1969623014.html

Российские войска продвинулись на сватовско-купянском направлении

Российские войска продвинулись на сватовско-купянском направлении - РИА Новости, 31.08.2024

Российские войска продвинулись на сватовско-купянском направлении

Российские войска добились продвижения на сватовско-купянском направлении в районе поселка Синьковка, сообщил РИА Новости глава российской администрации... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T04:18

2024-08-31T04:18

2024-08-31T04:31

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

харьковская область

сватово

луганская народная республика

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БЕЛГОРОД, 31 авг — РИА Новости. Российские войска добились продвижения на сватовско-купянском направлении в районе поселка Синьковка, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."В районе Купянска за последние дни есть определенные положительные процессы, связанные именно с продвижением наших войск на купянском, на сватовско-купянском направлении. Это в районе поселка Синьковка", — сказал собеседник агентства.Ганчев уточнил, что российские военные также улучшают свои позиции около трасс, которые соединяют Купянск и Сватово.Накануне Минобороны сообщило, что российская группировка "Запад" за прошедшую неделю освободила населенные пункты Стельмаховка в ЛНР и Синьковка в Харьковской области.

https://ria.ru/20240831/trassa-1969617409.html

россия

харьковская область

сватово

луганская народная республика

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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, харьковская область, сватово, луганская народная республика, виталий ганчев