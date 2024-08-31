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Российские войска продвинулись на сватовско-купянском направлении - РИА Новости, 31.08.2024
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04:18 31.08.2024 (обновлено: 04:31 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/spetsoperatsiya-1969623014.html
Российские войска продвинулись на сватовско-купянском направлении
Российские войска продвинулись на сватовско-купянском направлении - РИА Новости, 31.08.2024
Российские войска продвинулись на сватовско-купянском направлении
Российские войска добились продвижения на сватовско-купянском направлении в районе поселка Синьковка, сообщил РИА Новости глава российской администрации... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T04:18
2024-08-31T04:31
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
харьковская область
сватово
луганская народная республика
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БЕЛГОРОД, 31 авг — РИА Новости. Российские войска добились продвижения на сватовско-купянском направлении в районе поселка Синьковка, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."В районе Купянска за последние дни есть определенные положительные процессы, связанные именно с продвижением наших войск на купянском, на сватовско-купянском направлении. Это в районе поселка Синьковка", — сказал собеседник агентства.Ганчев уточнил, что российские военные также улучшают свои позиции около трасс, которые соединяют Купянск и Сватово.Накануне Минобороны сообщило, что российская группировка "Запад" за прошедшую неделю освободила населенные пункты Стельмаховка в ЛНР и Синьковка в Харьковской области.
https://ria.ru/20240831/trassa-1969617409.html
россия
харьковская область
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, харьковская область, сватово, луганская народная республика, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Харьковская область, Сватово, Луганская Народная Республика, Виталий Ганчев
Российские войска продвинулись на сватовско-купянском направлении

Ганчев: ВС России добились продвижения на сватовско-купянском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 31 авг — РИА Новости. Российские войска добились продвижения на сватовско-купянском направлении в районе поселка Синьковка, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«
"В районе Купянска за последние дни есть определенные положительные процессы, связанные именно с продвижением наших войск на купянском, на сватовско-купянском направлении. Это в районе поселка Синьковка", — сказал собеседник агентства.
Ганчев уточнил, что российские военные также улучшают свои позиции около трасс, которые соединяют Купянск и Сватово.
Накануне Минобороны сообщило, что российская группировка "Запад" за прошедшую неделю освободила населенные пункты Стельмаховка в ЛНР и Синьковка в Харьковской области.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияХарьковская областьСватовоЛуганская Народная РеспубликаВиталий Ганчев
 
 
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