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Алаудинов рассказал, как командир спас 18 своих бойцов в Судже - РИА Новости, 31.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:34 31.08.2024 (обновлено: 08:16 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/spetsoperatsiya-1969619188.html
Алаудинов рассказал, как командир спас 18 своих бойцов в Судже
Алаудинов рассказал, как командир спас 18 своих бойцов в Судже - РИА Новости, 31.08.2024
Алаудинов рассказал, как командир спас 18 своих бойцов в Судже
Командир взвода спас 18 бойцов в Суджанском районе Курской области при нападении на регион ВСУ, сообщил замначальника главного военно-политического управления... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T02:34
2024-08-31T08:16
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
суджанский район
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Командир взвода спас 18 бойцов в Суджанском районе Курской области при нападении на регион ВСУ, сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов."Буквально неделю где-то назад или больше, если вы помните, через "Аида" (отряд "Аида" из спецназа "Ахмат" — Прим. ред.) мы выводили из Суджи ребят, среди которых было вроде 18 срочников. Мне хочется рассказать историю про то, как этих ребят вывели живыми. У этих ребят был командир взвода — такой же срочник, как они, но он был командиром взвода. Он их вывел с пограничных постов, непосредственно с позиций, и вывел в саму Суджу. Они зашли в один из домов, и когда "укропы" увидели, что они зашли в этот дом, то начали засыпать дом гранатами. Этот парнишка сказал ребятам: "Уходите через заднюю дверь. Я вас прикрою". На протяжении десяти минут был бой, и, насколько я понял, он в этом бою погиб", — рассказал Алаудинов на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Алаудинов добавил, что этот командир — герой, потому что он спас своих бойцов и они сумели выйти живыми и здоровыми. "Я считаю, что таких ребят мы должны помнить, они должны быть примером для таких срочников, как они", — подчеркнул он. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240831/trassa-1969617409.html
https://ria.ru/20240819/rasstrel-1967204858.html
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безопасность, россия, курская область, суджанский район, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Суджанский район, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Алаудинов рассказал, как командир спас 18 своих бойцов в Судже

Алаудинов: командир взвода спас 18 бойцов в Судже и погиб в бою с ВСУ

© Фото из личного архиваАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото из личного архива
Апти Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Командир взвода спас 18 бойцов в Суджанском районе Курской области при нападении на регион ВСУ, сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
"Буквально неделю где-то назад или больше, если вы помните, через "Аида" (отряд "Аида" из спецназа "Ахмат" — Прим. ред.) мы выводили из Суджи ребят, среди которых было вроде 18 срочников. Мне хочется рассказать историю про то, как этих ребят вывели живыми. У этих ребят был командир взвода — такой же срочник, как они, но он был командиром взвода. Он их вывел с пограничных постов, непосредственно с позиций, и вывел в саму Суджу. Они зашли в один из домов, и когда "укропы" увидели, что они зашли в этот дом, то начали засыпать дом гранатами. Этот парнишка сказал ребятам: "Уходите через заднюю дверь. Я вас прикрою". На протяжении десяти минут был бой, и, насколько я понял, он в этом бою погиб", — рассказал Алаудинов на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
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Алаудинов добавил, что этот командир — герой, потому что он спас своих бойцов и они сумели выйти живыми и здоровыми. "Я считаю, что таких ребят мы должны помнить, они должны быть примером для таких срочников, как они", — подчеркнул он.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьСуджанский районАпты АлаудиновВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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