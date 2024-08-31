https://ria.ru/20240831/spasenie-1969663048.html
Экипаж ТОФ спас людей, которых уносило ветром в залив Петра Великого
Экипаж ТОФ спас людей, которых уносило ветром в залив Петра Великого - РИА Новости, 31.08.2024
Экипаж ТОФ спас людей, которых уносило ветром в залив Петра Великого
Экипаж базового тральщика "БТ-232" Тихоокеанского флота спас группу людей на сапах, которых уносило ветром в залив Петра Великого, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T12:45
2024-08-31T12:45
2024-08-31T14:33
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Экипаж базового тральщика "БТ-232" Тихоокеанского флота спас группу людей на сапах, которых уносило ветром в залив Петра Великого, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота. "В ходе выполнения задач по предназначению экипаж базового тральщика "БТ-232" обнаружил на расстоянии около 400 метров группу людей, которых несло порывами ветра мимо корабля. Люди звали на помощь, их уносило ветром к судоходному фарватеру. Командир корабля принял решение о спасении людей и отправил за ними матросов на быстроходной лодке", — уточнили в ТОФ. Пятерых спасенных граждан отбуксировали на борт тральщика, где они смогли прийти в себя и выпить чаю. Затем их передали сотрудникам Главной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю, которые пришли на помощь по запросу командира тральщика. Сами спасенные отдыхающие рассказали, что не обратили внимания на предупреждение о ветре перед выходом в море на прогулку.
https://ria.ru/20240825/spasenie-1968359688.html
https://ria.ru/20240225/spasenie-1929372715.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, приморский край, тихоокеанский флот вмф россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Россия, Приморский край, Тихоокеанский флот ВМФ России, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Экипаж ТОФ спас людей, которых уносило ветром в залив Петра Великого
Экипаж базового тральщика "БТ-232" спас людей на сапах, которых уносило ветром
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Экипаж базового тральщика "БТ-232" Тихоокеанского флота спас группу людей на сапах, которых уносило ветром в залив Петра Великого, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.
"В ходе выполнения задач по предназначению экипаж базового тральщика "БТ-232" обнаружил на расстоянии около 400 метров группу людей, которых несло порывами ветра мимо корабля. Люди звали на помощь, их уносило ветром к судоходному фарватеру. Командир корабля принял решение о спасении людей и отправил за ними матросов на быстроходной лодке", — уточнили в ТОФ.
Пятерых спасенных граждан отбуксировали на борт тральщика, где они смогли прийти в себя и выпить чаю.
Затем их передали сотрудникам Главной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю, которые пришли на помощь по запросу командира тральщика.
Сами спасенные отдыхающие рассказали, что не обратили внимания на предупреждение о ветре перед выходом в море на прогулку.