https://ria.ru/20240831/sever-1969668996.html
Группировка "Север" за сутки отразила шесть атак ВСУ на Курском направлении
Группировка "Север" за сутки отразила шесть атак ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 31.08.2024
Группировка "Север" за сутки отразила шесть атак ВСУ на Курском направлении
Российские военнослужащие группировки "Север" отразили атаки и сорвали попытки атак ВСУ в Курской области, Киев потерял до 30 военнослужащих, сообщило в субботу РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T13:28
2024-08-31T13:28
2024-08-31T13:37
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безопасность
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Север" отразили атаки и сорвали попытки атак ВСУ в Курской области, Киев потерял до 30 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Бахтинка, Комаровка, Малая Локня и Матвеевка", - говорится в сводке военного ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Кроме того, были сорваны попытки атак подразделений ВСУ в направлении Коренево и Малой Локни. Потери противника потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля. Также один украинский военнослужащий сдался в плен."Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240831/ataki-1969668527.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Курская область
Группировка "Север" за сутки отразила шесть атак ВСУ на Курском направлении
Минобороны: "Север" за сутки отразил шесть атак ВСУ на Курском направлении