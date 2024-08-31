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Группировка "Север" за сутки отразила шесть атак ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 31.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:28 31.08.2024 (обновлено: 13:37 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/sever-1969668996.html
Группировка "Север" за сутки отразила шесть атак ВСУ на Курском направлении
Группировка "Север" за сутки отразила шесть атак ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 31.08.2024
Группировка "Север" за сутки отразила шесть атак ВСУ на Курском направлении
Российские военнослужащие группировки "Север" отразили атаки и сорвали попытки атак ВСУ в Курской области, Киев потерял до 30 военнослужащих, сообщило в субботу РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T13:28
2024-08-31T13:37
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
курская область
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Север" отразили атаки и сорвали попытки атак ВСУ в Курской области, Киев потерял до 30 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Бахтинка, Комаровка, Малая Локня и Матвеевка", - говорится в сводке военного ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Кроме того, были сорваны попытки атак подразделений ВСУ в направлении Коренево и Малой Локни. Потери противника потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля. Также один украинский военнослужащий сдался в плен."Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240831/ataki-1969668527.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Курская область
Группировка "Север" за сутки отразила шесть атак ВСУ на Курском направлении

Минобороны: "Север" за сутки отразил шесть атак ВСУ на Курском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Север" отразили атаки и сорвали попытки атак ВСУ в Курской области, Киев потерял до 30 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Бахтинка, Комаровка, Малая Локня и Матвеевка", - говорится в сводке военного ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
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Кроме того, были сорваны попытки атак подразделений ВСУ в направлении Коренево и Малой Локни. Потери противника потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля. Также один украинский военнослужащий сдался в плен.
"Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьКурская область
 
 
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