https://ria.ru/20240831/serbiya-1969627601.html

Эксперт прокомментировал покупку Сербией истребителей Rafalе у Франции

Эксперт прокомментировал покупку Сербией истребителей Rafalе у Франции - РИА Новости, 31.08.2024

Эксперт прокомментировал покупку Сербией истребителей Rafalе у Франции

Власти Сербии вынуждены были приобрести 12 истребителей Rafalе у Франции под давлением Запада, покупка военных самолетов производства РФ или КНР была бы... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T06:48

2024-08-31T06:48

2024-08-31T12:04

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франция

россия

александр вучич

эммануэль макрон

братислав гашич

dassault aviation

нато

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БЕЛГРАД, 31 авг - РИА Новости. Власти Сербии вынуждены были приобрести 12 истребителей Rafalе у Франции под давлением Запада, покупка военных самолетов производства РФ или КНР была бы выгоднее, заявил РИА Новости сербский эксперт по обороне и геополитике Милован Байягич. Договор о приобретении самолетов Rafale и сопутствующего оборудования и услуг в четверг в ходе визита в Сербию французского президента Эммануэля Макрона подписали министр обороны Сербии Братислав Гашич и директор компании-производителя Dassault Aviation Эрик Трапие. По контракту, Белград получает 12 новых истребителей с логистическим пакетом и резервными узлами за 2,7 миллиарда евро. "Приобретение военного оборудования и укрепление армии желательно в любой стране, поэтому я приветствую каждую такую покупку. Однако, сделку по Rafale считаю разновидностью рэкета со стороны Запада, особенно учитывая сроки поставок. Компания-производитель уже имеет заказы на Rafale до 2028-2029 годов. Поэтому сроки поставок для нас долгие, не раньше этого периода", - заявил эксперт. По его словам, с учетом нынешних геополитических процессов "еще неизвестно, какая ситуация будет в мире в 2029 году". "Сербия - остров в Европе, окруженный НАТО, нам постоянно угрожает опасность эскалации конфликта в Косово и Метохии и давление со стороны альянса. Думаю, покупка была вынужденной, хотя Rafale - хорошие самолеты. Считаю, что предпочтительнее была бы покупка российских самолетов, которые, по-моему, в отношении цены и качества намного лучше западных и даже китайских самолетов", - отметил Байягич, сам бывший офицер сербской армии. По его словам, с учетом традиционной ориентированности Сербии, а до того Югославии, на советскую военную технику было бы лучше для обороноспособности страны и укрепления армии обратиться к уже знакомым системам. "За эту сумму мы могли бы заказать больше российских самолетов, например МиГ-35, Су-35 или китайских J-20A. У нас сейчас в строю МиГ-29 и хватает обученных пилотов. Кроме того, можно рассматривать покупку хорошо зарекомендовавших себя вертолетов Ка-52 или Ми-35, подходящих для наших условий", - указал военный аналитик. Президент Сербии Александр Вучич заявил ранее, что договор о покупке 12 новых истребителей Rafale у Франции власти Сербии подписали, потому что сейчас невозможно приобрести военные самолеты в России. По его словам, переговоры с компанией-производителем Rafale были очень тяжелыми не столько из-за цены, сколько из-за требований французской стороны об определенных гарантиях, и успешное завершение сделки для Сербии - "огромная весть". Вучич также указал, что Rafale значительно повысят боеспособность сербской армии и он счастлив, что его страна стала "членом клуба Rafale". Ранее президент Сербии отмечал, что французские ракеты MICA класса "воздух-земля" практически превращают Rafale в бомбардировщик, а сам истребитель, по его словам, является "одним из трех сильнейших в мире". Сербский лидер также рассказал весной, что Белград приобрел во Франции 22 радиолокационных станции GM-400. В предыдущие годы Сербия закупала французские ПЗРК Mistral и франко-германские вертолеты H-145M.

https://ria.ru/20240830/istrebiteli-1969441529.html

https://ria.ru/20240829/sanktsii-1969344137.html

https://ria.ru/20240829/makron-1969278136.html

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сербия, франция, россия, александр вучич, эммануэль макрон, братислав гашич, dassault aviation, нато, rafale, миг-35, су-35, в мире