https://ria.ru/20240831/sdelka-1969628187.html

Сделка сербов с Макроном должна обидеть, но не Россию

Сделка сербов с Макроном должна обидеть, но не Россию - РИА Новости, 31.08.2024

Сделка сербов с Макроном должна обидеть, но не Россию

Когда борт президента Франции Эммануэля Макрона подлетал к Белграду, его сопровождали российские истребители МиГ-29 — авангард сербских ВВС. Вряд ли француз... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T08:00

2024-08-31T08:00

2024-08-31T12:17

аналитика

россия

сербия

франция

эммануэль макрон

слободан милошевич

александр вучич

нато

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Когда борт президента Франции Эммануэля Макрона подлетал к Белграду, его сопровождали российские истребители МиГ-29 — авангард сербских ВВС. Вряд ли француз испугался, скорее подумал, что в следующий раз его сопроводят французские истребители Rafale, потому что так оно, вероятнее всего, и будет, если компания Dassault Aviation вовремя выполнит заказ.Чтобы осветить своим присутствием подтверждение сделки по покупке 12 "рафалей" за 2,7 миллиарда евро, Макрон и прилетал в Сербию, но в целом визит растянулся на двое суток — нашлось время и с журналистами поговорить, и шампанского вместо русских выпить. Предполагалось ведь, что Белград, как и прежде, купит истребители у России, но Сербия ушла к Макрону.Сербский президент Александр Вучич не стал ломать комедию, будто ничего необычного не случилось, прибегнув к доводу из области географии:"Сейчас на меня нападают из Сербии и говорят: "Зачем вы это делаете с Францией, а не с Россией, Китаем…" И тогда я их спрашиваю — как, по вашему мнению, эти самолеты теперь до нас доберутся?"Да, география — бессердечная наука. Сербия окружена историческими врагами, они же — "недружественные России государства", установившие блокирующие санкции на военные поставки в Россию и из России. Поэтому на Вучича должны обижаться китайцы.Страна, которая инвестирует в Сербию миллиарды и активно строит там объекты (примерно любые), — это не Россия, а Китай, воспринимающий республику как свой экономический плацдарм в Европе. У Пекина с Белградом сложились теплые и почти беспроблемные отношения, так что в КНР тоже имели право рассчитывать на сделку: раз сербы не могут завозить к себе российское, пусть берут китайские клоны российского.Однако к истребителям производства КНР у сербов могли быть претензии по части качества. Признать это означает обидеть китайцев дважды, чего хитрый Вучич позволить себе не мог и сделал вид, будто Китай в Европе тоже обложен санкциями.Прочих обиженных сделкой расстроили не сербы, а Макрон. Ведь истребители покупают не для того, чтобы французских президентов встречать, а для потенциального участия в боевых действиях, для войны и обороны. Главные кандидаты на цели, против которых сербами может быть применено оружие, — это союзники и партнеры Франции по НАТО: Албания и Хорватия уже являются членами альянса, Боснию и Косово планируют инкорпорировать туда в будущем, благо на стороне бошняков и косоваров натовцы уже воевали — и как раз против сербов.Поэтому идея вооружить Белград "рафалями" (а прежде у Сербии натовских вооружений вообще не было) не по нраву не только албанцам, бошнякам и хорватам, но и их геополитическим опекунам — немцам с англосаксами, а также Еврокомиссии, где не хотят поощрять Вучича за фронду по вопросу санкций против России.Таким образом, проводя сделку с сербами, Макрон плюнул в душу многим. И сделал он это потому, что мог: "Рафаль" — чисто французский проект, а не совместный с ЕС или НАТО.Как торговый агент месье всегда был неразборчив и суетлив: пытается впарить французское всюду, где появляется, — от КНР до Африки. При этом он имеет зуб на главного союзника и советчика — США, которые бесцеремонно перехватили у Парижа контракт на строительство подлодок для Австралии. В сумме этого достаточно для того, чтобы проигнорировать обиды союзников и пригласить Вучича на танго назло буквально всем.Пресса Франции тоже недовольна. Признавая, что казне нужны эти миллиарды, а президент был молодец, когда подсуетился, СМИ указывают Макрону за неблагонадежность сербов, которые могут поделиться секретами французского инженерного гения с Россией.Однако поведение Макрона не слишком расходится с общей тактикой французов на Балканах. Они больше не пытаются играть там роль арбитра, как поступает Германия с момента своего объединения, а продают оружие всем сторонам: три года назад Макрон уже загнал 12 "рафалей" хорватам, спровоцировав сербов уравнять силы.Теперь он делает вид, будто доверяет Вучичу как другу, демонстрируя отношение одновременно развязное и покровительственное. В какой-то момент договорился даже до того, что уважает суверенитет Сербии, а ведь Париж признал независимость Косово (и теперь мы в курсе, что такое "уважать суверенитет" по-макроновски).Такая покровительственность нелепа тем более, что по опыту, изощренности, таланту и везению Макрон как политик на две головы ниже Вучича, что примерно соответствует их реальной разнице в росте. Просто Сербия — страна небольшая и небогатая, а ее президент подобен домохозяйке, вырезающей из газет купоны на скидку.И в то же время Вучич — это министр пропаганды Югославии Слободана Милошевича, которую бомбили французские истребители. Теперь он истребители у Франции покупает. Так извернуться смогут немногие.Но от фатальных ошибок не застрахованы даже гении изворотливости, а вроде бы удачная сделка по покупке "рафалей" рискует стать как раз такой.В последний и предпоследний раз, когда сербам жизненно нужны были истребители, им приходилось воевать также с французами и жить под их санкциями. Если сербы отправятся на новую войну, это будут те же примерно войны: либо за свое Косово, либо за православных Боснии. И нет ни одной причины считать, будто французы в этом случае могут сменить сторону или исполнят контракт по обслуживанию и починке "рафалей". В тот момент, когда истребители должны будут проявить себя именно как истребители, они не взлетят.Сербам найдется что возразить на это скептикам в России. В критичный для сербов период войн в Боснии и Косово они находились под санкциями Совбеза ООН, то есть и России тоже, так что разница с Францией невелика.Но тут, в России, того периода по большей части стыдятся и многое поняли с тех пор — про Францию в том числе. А потому (и чисто по-братски) не хотели бы, чтобы в число обиженных комбинацией с "рафалями" вошла сама Сербия, для которой сделка по покупке истребителей может обернуться сделкой по продаже суверенитета.

https://ria.ru/20240831/serbiya-1969627601.html

https://ria.ru/20240830/istrebiteli-1969441529.html

https://ria.ru/20240829/sanktsii-1969344137.html

https://ria.ru/20240829/makron-1969278136.html

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аналитика, россия, сербия, франция, эммануэль макрон, слободан милошевич, александр вучич, нато, dassault aviation, еврокомиссия, миг-29, rafale