https://ria.ru/20240831/rysaki-1969662691.html

Россия отправила в КНДР более 20 орловских рысаков

Россия отправила в КНДР более 20 орловских рысаков - РИА Новости, 31.08.2024

Россия отправила в КНДР более 20 орловских рысаков

Первая с осени 2022 года партия спортивных лошадей породы орловский рысак в составе 24 особей отправлена в КНДР через Приморье, сообщает Приморское... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T12:42

2024-08-31T12:42

2024-08-31T12:50

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ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Первая с осени 2022 года партия спортивных лошадей породы орловский рысак в составе 24 особей отправлена в КНДР через Приморье, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора. "Двадцать пятого августа Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора на железнодорожном пункте пропуска "Хасан" проконтролировали вывоз 24 спортивных лошадей породы "Орловский рысак" в КНДР. Животные (19 жеребцов и пять кобыл) прошли карантин во Владимирской области, а затем в двух специально оборудованных автовозах прибыли на железнодорожный пункт пропуска "Хасан" для последующей отправки в КНДР", - говорится в сообщении. Отмечается, что последняя поставка лошадей в КНДР на железнодорожном пункте пропуска "Хасан" была оформлена осенью 2022 года. Тогда в Северную Корею было направлено 30 орловских рысаков. Известно, что рысакам орловской породы отдавал предпочтение отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ир. В феврале 2003 года президент РФ прислал Ким Чен Иру трех белых коней по случаю дня рождения. Впоследствии орловские рысаки неоднократно поставлялись и в КНДР, руководство которой любит верховую езду. В 2022 году в Северную Корею был поставлен 51 орловский рысак, 5 тонн овса и 12 тонн сена. Орловский рысак - первая заводская культурная порода лошадей в России. Это порода легкоупряжных лошадей с наследственно закрепленной способностью к резвой рыси. Лидер КНДР Ким Чен Ын, как считается, является ценителем породистых лошадей и неоднократно демонстрировал на публике свои навыки верховой езды.

https://ria.ru/20230603/loshad-1875902273.html

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Варвара Скокшина

россия, владимирская область, ким чен ир, ким чен ын, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире