Россия отправила в КНДР более 20 орловских рысаков
Россия отправила в КНДР 24 лошади породы орловский рысак
© Фото : Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора/TelegramПартия спортивных лошадей породы орловский рысак в составе 24 особей отправлена в КНДР через Приморье. 27 августа 2024
Партия спортивных лошадей породы орловский рысак в составе 24 особей отправлена в КНДР через Приморье. 27 августа 2024
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Первая с осени 2022 года партия спортивных лошадей породы орловский рысак в составе 24 особей отправлена в КНДР через Приморье, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
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"Двадцать пятого августа Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора на железнодорожном пункте пропуска "Хасан" проконтролировали вывоз 24 спортивных лошадей породы "Орловский рысак" в КНДР. Животные (19 жеребцов и пять кобыл) прошли карантин во Владимирской области, а затем в двух специально оборудованных автовозах прибыли на железнодорожный пункт пропуска "Хасан" для последующей отправки в КНДР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что последняя поставка лошадей в КНДР на железнодорожном пункте пропуска "Хасан" была оформлена осенью 2022 года. Тогда в Северную Корею было направлено 30 орловских рысаков.
Известно, что рысакам орловской породы отдавал предпочтение отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ир. В феврале 2003 года президент РФ прислал Ким Чен Иру трех белых коней по случаю дня рождения. Впоследствии орловские рысаки неоднократно поставлялись и в КНДР, руководство которой любит верховую езду. В 2022 году в Северную Корею был поставлен 51 орловский рысак, 5 тонн овса и 12 тонн сена.
Орловский рысак - первая заводская культурная порода лошадей в России. Это порода легкоупряжных лошадей с наследственно закрепленной способностью к резвой рыси. Лидер КНДР Ким Чен Ын, как считается, является ценителем породистых лошадей и неоднократно демонстрировал на публике свои навыки верховой езды.
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