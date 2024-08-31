https://ria.ru/20240831/rvio-1969613781.html

В РВИО назвали вывод российских войск из Германии предательством

В РВИО назвали вывод российских войск из Германии предательством - РИА Новости, 31.08.2024

В РВИО назвали вывод российских войск из Германии предательством

Предательством стал вывод российских войск из Германии (Западная группа войск) для всего народа, страны и военнослужащих, заявил научный руководитель... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T00:10

2024-08-31T00:10

2024-08-31T00:10

германия

ссср

россия

михаил горбачев

борис ельцин

нато

общество

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Предательством стал вывод российских войск из Германии (Западная группа войск) для всего народа, страны и военнослужащих, заявил научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. 31 августа 1994 года официально прекратила свое существование Западная группа войск в Германии (бывшая ГСВГ) - еще недавно самая многочисленная и боеспособная в вооруженных силах. "Вывод воинского контингента Западной группы войск из Германии можно назвать предательством нашего народа и страны, но, прежде всего, (президент СССР) Михаил Горбачев и (бывший президент РФ) Борис Ельцин предали наших военнослужащих, служивших тогда в частях и соединениях на территории ГДР, и их семьи", - сказал Мягков. По его словам, наших военнослужащих выводили из Германии с позором и унижением, под улюлюканье прессы, фактически в чистое поле. "Деятельность Горбачева по развалу Советского Союза и армии, ликвидации Варшавского договора и советского военного присутствия в Европе, а затем и Ельцина, который проводил ту же деструктивную политику в отношении ВС РФ, сравнимы в исторической аналогии с действиями самозванцев начала XVII века, того же Лжедмитрия I", – отметил Мягков. По его словам, политические шаги Лжедмитрия I, Горбачева и Ельцина во многом схожи. "Опора на Запад, игнорирование российских интересов и предательство, которое было в начале XVII века и в конце XX века, поставили, по сути, наше государство на грань катастрофы", - отметил историк. Сейчас уже ни для кого не секрет, что решение о выводе Западной группы войск из Германии принималось Горбачевым и тогда министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварнадзе кулуарно, игнорируя мнения военных и руководителей органов госвласти, которые стояли на защите безопасности СССР. В итоге Россия была поставлена в неравные условия перед США и странами НАТО. История создания ГСВГ (в июне 1989 года переименована в ЗГВ) связана с послевоенным устройством Германии, территория которой после окончания Второй мировой войны была разделена на четыре зоны: советскую, американскую, английскую и французскую. Подразделения советской, а затем и российской армии неизменно дислоцировались в Восточной Германии, имея штаб-квартиру в Вюнсдорфе. В 1989 году в рамках затеянных Михаилом Горбачевым преобразований был утвержден план одностороннего сокращения ВС СССР. Под ликвидацию попала и Западная группировка. Пик мероприятий пришелся на момент развала СССР и первые годы новой России. Вечером 30 августа 1994 года Ельцин отправился в Берлин с официальным визитом. На следующий день лидеры стран возложили цветы к памятнику воину-освободителю в Трептов-парке, после чего состоялся прощальный военный парад.

https://ria.ru/20240630/rakety-1956348740.html

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германия, ссср, россия, михаил горбачев, борис ельцин, нато, общество