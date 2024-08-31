https://ria.ru/20240831/rubl-1969631479.html

Рубль вновь оказался одной из самых недооцененных валют в мире

Рубль вновь оказался одной из самых недооцененных валют в мире - РИА Новости, 31.08.2024

Рубль вновь оказался одной из самых недооцененных валют в мире

Рубль в конце лета вновь оказался одной из самых недооцененных валют в мире - его курс должен составлять около 27 рублей за доллар, следует из расчетов РИА... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T08:06

2024-08-31T08:06

2024-08-31T08:06

экономика

россия

израиль

сша

михаил зельцер

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Рубль в конце лета вновь оказался одной из самых недооцененных валют в мире - его курс должен составлять около 27 рублей за доллар, следует из расчетов РИА Новости. РИА Новости составило рейтинг крупнейших мировых экономик по стоимости набора из бургера, картошки фри и стаканчика колы. Согласно данным, самый дешевый такой "обед" - в России, а самый дорогой - в Израиле. На основе этих данных агентство рассчитало курс национальных валют исходя из покупательной способности по отношению к доллару США. Так, согласно расчетам, курс рубля по паритету покупательной способности (ППС) в 3,4 раза ниже текущего курса и составляет 26,7 рубля за один доллар. Практически аналогичная ситуация наблюдалась год назад - тогда курс рубля по паритету покупательной способности (ППС) был втрое ниже - 32,07 за один доллар. Рубль стоит меньше курса, рассчитанного по паритету покупательной способности, из-за ряда факторов. "На курс рубля влияют торговый баланс страны на основе экспорта и импорта, динамика денежной массы, геополитическая риск-премия и инфраструктурные барьеры", - пояснил эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Первую строчку с Россией делит Индонезия - и там курс, рассчитанный по ППС, оказался в 3,4 раза ниже текущего. Второе место с чуть более скромной цифрой заняли Филиппины - там разница составляет 3,1 раза. При этом анализ соотношения курсов выявил целый ряд стран, в котором текущее значение соответствует рассчитанному по паритету. Это уругвайский песо, канадский доллар и евро (для подсчета значений которого использовалась ситуация в Германии, Франции и Италии). В то же время самой переоцененной валютой среди крупнейших экономик стал израильский шекель - его курс оказался завышен на 36%. В число переоцененных валют, помимо шекеля, также вошли датская и норвежская кроны: их курсы, рассчитанные по ППС, оказались выше текущего на 29% и 13%, соответственно.

https://ria.ru/20240831/rossiya-1969559291.html

https://realty.ria.ru/20240814/etalon-1966155397.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, израиль, сша, михаил зельцер, бкс мир инвестиций