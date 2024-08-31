https://ria.ru/20240831/rossiya-1969559291.html

У России один кулак стальной, а второй — золотой

У России один кулак стальной, а второй — золотой - РИА Новости, 31.08.2024

У России один кулак стальной, а второй — золотой

Рупоры западной пропаганды в последнее время приуныли. Местной публике, которую эти три года принудительно кормили рассказами об отсталой России с неотвратимо... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T08:00

2024-08-31T08:00

2024-08-31T08:01

аналитика

россия

китай

магнитогорский металлургический комбинат

мвф

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Рупоры западной пропаганды в последнее время приуныли. Местной публике, которую эти три года принудительно кормили рассказами об отсталой России с неотвратимо расползающейся экономикой, потребовались срочные объяснения — и на помощь коллегам выскочил Bloomberg.Внезапно экономика России упрямо лезет вперед, да с такими показателями, что у большинства авторов санкций зубы от зависти сводит, потому что Москва давно опирается на две мощные металлические опоры. На сталь и золото. Авторы Bloomberg разрываются по шву в попытках смешать в одном текстовом стакане взаимоисключающие постулаты, что российская экономика и металлургия практически изолированы, при этом Россия подло использовала сей факт к собственной выгоде. Оказывается, металлургия — в частности, выплавка стали на заводах трех крупнейших компаний — стала натуральным мостом, по которому вверх рванул сектор жилого и инфраструктурного строительства. Как на новых территориях, где после правления Украины и боев просто колоссальный объем строительно-восстановительных работ, так и "на материке".Анализ колебаний внутреннего рынка стали показывает, что в первом полугодии 2024-го внутренний спрос вырос в среднем на шесть процентов, а стоимость продукции сталеплавильных комбинатов подросла от пяти до 20 процентов. Неожиданно это оказалось не плохо, а совсем наоборот. Потому что остальной мир — и особенно сектор металлургии в Европе — показывает спад производства и снижение прибыли. Вызвано это мощной интервенцией со стороны Китая, давно и широко инвестирующего на государственном уровне в собственную металлургию и агрессивно демпингующего на продажах стали, что опускает конкурентов ниже планки рентабельности.Сталеплавильное и прочие профильные производства России, на изоляцию которых коллективный Запад потратил немыслимые усилия, благодаря этому неожиданно оказались в эдаком коконе безопасности. Пока внешние рынки штормило и швыряло в ценовые ямы, российские металлурги третий год подряд имеют пакеты заказов на пределе возможностей производства, а на заводах не просто нет сокращений — наоборот, идет активный набор и обучение новых рабочих.Bloomberg услужливо подсказывает, что только в Москве за первое полугодие сдано в эксплуатацию больше двух миллионов квадратных метров жилых площадей, во все стороны расползаются автомобильные трассы со множеством мостовых переходов, уже ведется или вот-вот начнется строительство 12 новых станций метро, а также в планах значится завершение строительства национального космического центра. Изрядная доля стали уходит в регионы, а также на нужды Министерства обороны. Точные цифры логично засекречены, но не менее логично можно предположить, что фронту нужно очень много боевого металла.Чтобы не оперировать голословными общими фразами, скажем, что по итогам прошлого года российские сталевары выплавили 75,8 миллиона тонн продукции, что лишь немногим недотягивает до рекордных показателей 2021-го. Тогда металлурги завершили год на отметке 76 миллионов. Всемирная ассоциация стали (WSA), исходя из данного показателя, поставила Россию на пятое место в мире, причем ступенькой выше расположились Соединенные Штаты. Разрыв составляет менее четырех миллионов тонн.Кстати, важное наблюдение. В начале года аналитики WSA предсказывали падение мировой выплавки стали, что и произошло. Конкретно для России также прогнозировалось падение спроса (и производства) в районе шести с половиной процентов, однако в реальности получилось ровно наоборот — чистый плюс на ту же величину. В результате находящиеся под санкциями предприятия "Северстали" и Магнитогорский металлургический комбинат за шесть месяцев 2024-го показали шестипроцентный рост оборота. Новолипецкий комбинат — единственный, против которого пока не введены прямые ограничения, — в полной мере воспользовался "капсулой безопасности" и вполне успешно продолжает продавать свою продукцию, в том числе на Запад.Но не сталью единой.Буквально на прошлой неделе вышел совместный анализ МВФ, Всемирного банка и Всемирного совета по золоту (WGC). В нем приведен список стран, активнее всех скупавших физическое золото в период 2013-2023 годов. На третьем месте оказалась Турция (+424 тонны), на втором — Китай (+1180 тонн), а вот лидером оказалась Россия. В хранилища Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга отправились дополнительные 1300 тонн желтого металла. Наша страна с некоторых пор не публикует данные по размеру отечественных золотовалютных запасов, но наши заклятые западные друзья оценивают их в 2360 тонн. Это пятое место в мире с крайне незначительным отставанием от Франции и Италии.Именно эти тонны, к слову, стали балансиром финансовой системы, поддержав рубль и наполнив его реальной стоимостью. Это во многом помогло пройти санкционный шторм первой волны, не допустив гиперинфляции, а то и дефолта. Позднее эти обеспеченные рубли были влиты в российский реальный сектор, превратившись в дороги, дома, мосты, корабли и самолеты с пушками. Все это в комплексе и создало пресловутые драйверы роста экономики, о которых с кислой миной осмелились доложить американские авторы.У России, как известно, есть два союзника — армия и флот. У российской экономики их куда больше, но сталь и золото занимают ключевые места.

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https://ria.ru/20240816/rezervy-1966259288.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, россия, китай, магнитогорский металлургический комбинат, мвф