https://ria.ru/20240831/rossija-1969734676.html

Россия помогает преодолевать раздробленность в Ираке, заявил Лавров

Россия помогает преодолевать раздробленность в Ираке, заявил Лавров - РИА Новости, 31.08.2024

Россия помогает преодолевать раздробленность в Ираке, заявил Лавров

Москва помогает иракцам преодолевать раздробленность в стране, у них это получается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T20:36

2024-08-31T20:36

2024-08-31T20:36

россия

москва

багдад (город)

сергей лавров

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газпром

роснефть

ирак

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Москва помогает иракцам преодолевать раздробленность в стране, у них это получается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Иракцам удается преодолевать эту раздробленность, в том числе и укреплять свои отношения с автономным курдским районом в городе Эрбиль. Способствуем этим процессам. Работаем и с Багдадом, и с Эрбилем. Я бывал несколько лет назад и там, и там", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT. Он добавил, что российские дипломаты посещают эти регионы, проводят мероприятия, которые помогают укреплять политическую стабильность в Ираке. "Новому премьер-министру (Ирака - ред.) Мухаммеду Шиа ас-Судани, который был у нас с официальным визитом осенью 2023 года, удалось эффективно нацелить, мобилизовать правоохранительные органы и службы безопасности на стабилизацию обстановки и эффективную работу против остающихся террористических образований, связанных с ИГИЛ* и с некоторыми другими объединениями", - отметил глава МИД РФ.Кроме того, Лавров сообщил, что Москва видит перспективы развития сотрудничества с Багдадом в нефтегазовой отрасли. "Нефтегазовая отрасль главная у нас в экономике. Это ПАО "Лукойл", ПАО "Газпром нефть", ПАО "Роснефть". На троих они сделали инвестиции в страну почти на 20 миллиардов долларов. Бизнес идет взаимовыгодно... Есть и другие планы в сфере промышленности, технологий, информации и коммуникаций. Надеемся, что эти вопросы будут рассматриваться в рамках межправительственной комиссии, которая будет создана между Россией и Ираком", - подчеркнул министр.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240831/reyd-1969629729.html

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россия

москва

багдад (город)

ирак

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россия, москва, багдад (город), сергей лавров, исламское государство*, газпром, роснефть, ирак