Россия помогает преодолевать раздробленность в Ираке, заявил Лавров
Лавров: Россия помогает иракцам преодолевать раздробленность в стране
© AP Photo / Khalid MohammedИракские военные
© AP Photo / Khalid Mohammed
Иракские военные . Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Москва помогает иракцам преодолевать раздробленность в стране, у них это получается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Иракцам удается преодолевать эту раздробленность, в том числе и укреплять свои отношения с автономным курдским районом в городе Эрбиль. Способствуем этим процессам. Работаем и с Багдадом, и с Эрбилем. Я бывал несколько лет назад и там, и там", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.
Он добавил, что российские дипломаты посещают эти регионы, проводят мероприятия, которые помогают укреплять политическую стабильность в Ираке.
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"Новому премьер-министру (Ирака - ред.) Мухаммеду Шиа ас-Судани, который был у нас с официальным визитом осенью 2023 года, удалось эффективно нацелить, мобилизовать правоохранительные органы и службы безопасности на стабилизацию обстановки и эффективную работу против остающихся террористических образований, связанных с ИГИЛ* и с некоторыми другими объединениями", - отметил глава МИД РФ.
Кроме того, Лавров сообщил, что Москва видит перспективы развития сотрудничества с Багдадом в нефтегазовой отрасли.
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"Нефтегазовая отрасль главная у нас в экономике. Это ПАО "Лукойл", ПАО "Газпром нефть", ПАО "Роснефть". На троих они сделали инвестиции в страну почти на 20 миллиардов долларов. Бизнес идет взаимовыгодно... Есть и другие планы в сфере промышленности, технологий, информации и коммуникаций. Надеемся, что эти вопросы будут рассматриваться в рамках межправительственной комиссии, которая будет создана между Россией и Ираком", - подчеркнул министр.
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