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Россия может предъявить обвинение поставщикам ВСУ, заявил Мирошник - РИА Новости, 31.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:55 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/rossija-1969634213.html
Россия может предъявить обвинение поставщикам ВСУ, заявил Мирошник
Россия может предъявить обвинение поставщикам ВСУ, заявил Мирошник - РИА Новости, 31.08.2024
Россия может предъявить обвинение поставщикам ВСУ, заявил Мирошник
Россия может предъявить обвинение производителям западного оружия, которое используют ВСУ для атак против мирных граждан, потому что они участвуют как минимум в РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T08:55
2024-08-31T08:55
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
луганск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия может предъявить обвинение производителям западного оружия, которое используют ВСУ для атак против мирных граждан, потому что они участвуют как минимум в согласовании направления удара, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "В отдельных случаях мы готовы предъявлять обвинения поставщикам такого оружия. Когда идет торговля: дать Украине возможность использовать дальнобойное вооружение или не дать, то все очень просто. Все данные, направление удара как минимум согласовываются производителем", - сказал Мирошник. Он напомнил о применении западного оружия. В частности, удары американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по Луганску, крылатыми ракетами французско-британской разработки Storm Shadow по Херсонской области. Посол отметил, что подсчитать количество смертей мирных граждан от применяемого ВСУ западного вооружения очень сложно, так как, по мнению Мирошника, около 90% такого оружия - иностранного производства. "(Сложно – ред.) четко отделить гражданских людей, которых они убили остатками вооружений, например, советского производства или которые им достались со складов Польши периода Варшавского договора", - заключил он.
https://ria.ru/20240831/udary-1969567824.html
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в мире, россия, украина, луганск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Луганск, Вооруженные силы Украины
Россия может предъявить обвинение поставщикам ВСУ, заявил Мирошник

Мирошник: Россия может предъявить обвинение производителям оружия для ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия может предъявить обвинение производителям западного оружия, которое используют ВСУ для атак против мирных граждан, потому что они участвуют как минимум в согласовании направления удара, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"В отдельных случаях мы готовы предъявлять обвинения поставщикам такого оружия. Когда идет торговля: дать Украине возможность использовать дальнобойное вооружение или не дать, то все очень просто. Все данные, направление удара как минимум согласовываются производителем", - сказал Мирошник.
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Он напомнил о применении западного оружия. В частности, удары американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по Луганску, крылатыми ракетами французско-британской разработки Storm Shadow по Херсонской области.
Посол отметил, что подсчитать количество смертей мирных граждан от применяемого ВСУ западного вооружения очень сложно, так как, по мнению Мирошника, около 90% такого оружия - иностранного производства.
"(Сложно – ред.) четко отделить гражданских людей, которых они убили остатками вооружений, например, советского производства или которые им достались со складов Польши периода Варшавского договора", - заключил он.
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