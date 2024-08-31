https://ria.ru/20240831/rossija-1969634213.html

Россия может предъявить обвинение поставщикам ВСУ, заявил Мирошник

Россия может предъявить обвинение поставщикам ВСУ, заявил Мирошник - РИА Новости, 31.08.2024

Россия может предъявить обвинение поставщикам ВСУ, заявил Мирошник

Россия может предъявить обвинение производителям западного оружия, которое используют ВСУ для атак против мирных граждан, потому что они участвуют как минимум в РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T08:55

2024-08-31T08:55

2024-08-31T08:55

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия может предъявить обвинение производителям западного оружия, которое используют ВСУ для атак против мирных граждан, потому что они участвуют как минимум в согласовании направления удара, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "В отдельных случаях мы готовы предъявлять обвинения поставщикам такого оружия. Когда идет торговля: дать Украине возможность использовать дальнобойное вооружение или не дать, то все очень просто. Все данные, направление удара как минимум согласовываются производителем", - сказал Мирошник. Он напомнил о применении западного оружия. В частности, удары американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по Луганску, крылатыми ракетами французско-британской разработки Storm Shadow по Херсонской области. Посол отметил, что подсчитать количество смертей мирных граждан от применяемого ВСУ западного вооружения очень сложно, так как, по мнению Мирошника, около 90% такого оружия - иностранного производства. "(Сложно – ред.) четко отделить гражданских людей, которых они убили остатками вооружений, например, советского производства или которые им достались со складов Польши периода Варшавского договора", - заключил он.

https://ria.ru/20240831/udary-1969567824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, луганск, вооруженные силы украины