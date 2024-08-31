Россия может предъявить обвинение поставщикам ВСУ, заявил Мирошник
Мирошник: Россия может предъявить обвинение производителям оружия для ВСУ
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия может предъявить обвинение производителям западного оружия, которое используют ВСУ для атак против мирных граждан, потому что они участвуют как минимум в согласовании направления удара, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"В отдельных случаях мы готовы предъявлять обвинения поставщикам такого оружия. Когда идет торговля: дать Украине возможность использовать дальнобойное вооружение или не дать, то все очень просто. Все данные, направление удара как минимум согласовываются производителем", - сказал Мирошник.
Он напомнил о применении западного оружия. В частности, удары американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по Луганску, крылатыми ракетами французско-британской разработки Storm Shadow по Херсонской области.
Посол отметил, что подсчитать количество смертей мирных граждан от применяемого ВСУ западного вооружения очень сложно, так как, по мнению Мирошника, около 90% такого оружия - иностранного производства.
"(Сложно – ред.) четко отделить гражданских людей, которых они убили остатками вооружений, например, советского производства или которые им достались со складов Польши периода Варшавского договора", - заключил он.