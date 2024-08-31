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СМИ: семь военных ВС США пострадали в ходе рейда против ИГ* в Ираке - РИА Новости, 31.08.2024
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07:36 31.08.2024 (обновлено: 07:57 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/reyd-1969629729.html
СМИ: семь военных ВС США пострадали в ходе рейда против ИГ* в Ираке
СМИ: семь военных ВС США пострадали в ходе рейда против ИГ* в Ираке - РИА Новости, 31.08.2024
СМИ: семь военных ВС США пострадали в ходе рейда против ИГ* в Ираке
По меньшей мере пять американских солдат получили ранения в результате рейда против террористов ИГ* в Западном Ираке, также двое военных получили травмы "в... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T07:36
2024-08-31T07:57
в мире
вооруженные силы сша
ирак
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. По меньшей мере пять американских солдат получили ранения в результате рейда против террористов ИГ* в Западном Ираке, также двое военных получили травмы "в результате падений" в ходе прошедшей операции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что 29 августа совместно с иракскими силами безопасности ликвидировало 15 боевиков ИГ* в Западном Ираке. "Чиновник из министерства обороны США, выступавший на условиях анонимности, чтобы обсудить детали операции, которые еще не были обнародованы, сообщил Ассошиэйтед Пресс, что в ходе рейда были ранены пять американских солдат, а двое других получили травмы в результате падений во время операции", - говорится в сообщении агентства.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, вооруженные силы сша, ирак
В мире, Вооруженные силы США, Ирак
СМИ: семь военных ВС США пострадали в ходе рейда против ИГ* в Ираке

СМИ: семь американских солдат пострадали в ходе рейда против боевиков ИГ в Ираке

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Quince LanfordАмериканские военные на авиабазе в Ираке
Американские военные на авиабазе в Ираке - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Quince Lanford
Американские военные на авиабазе в Ираке. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. По меньшей мере пять американских солдат получили ранения в результате рейда против террористов ИГ* в Западном Ираке, также двое военных получили травмы "в результате падений" в ходе прошедшей операции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что 29 августа совместно с иракскими силами безопасности ликвидировало 15 боевиков ИГ* в Западном Ираке.
"Чиновник из министерства обороны США, выступавший на условиях анонимности, чтобы обсудить детали операции, которые еще не были обнародованы, сообщил Ассошиэйтед Пресс, что в ходе рейда были ранены пять американских солдат, а двое других получили травмы в результате падений во время операции", - говорится в сообщении агентства.
*Запрещенная в России террористическая организация
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Готовившие нападение в Ингушетии являются сторонниками ИГ*
28 августа, 10:22
 
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