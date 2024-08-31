https://ria.ru/20240831/reyd-1969629729.html

СМИ: семь военных ВС США пострадали в ходе рейда против ИГ* в Ираке

СМИ: семь военных ВС США пострадали в ходе рейда против ИГ* в Ираке - РИА Новости, 31.08.2024

СМИ: семь военных ВС США пострадали в ходе рейда против ИГ* в Ираке

По меньшей мере пять американских солдат получили ранения в результате рейда против террористов ИГ* в Западном Ираке, также двое военных получили травмы "в... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T07:36

2024-08-31T07:36

2024-08-31T07:57

в мире

вооруженные силы сша

ирак

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. По меньшей мере пять американских солдат получили ранения в результате рейда против террористов ИГ* в Западном Ираке, также двое военных получили травмы "в результате падений" в ходе прошедшей операции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что 29 августа совместно с иракскими силами безопасности ликвидировало 15 боевиков ИГ* в Западном Ираке. "Чиновник из министерства обороны США, выступавший на условиях анонимности, чтобы обсудить детали операции, которые еще не были обнародованы, сообщил Ассошиэйтед Пресс, что в ходе рейда были ранены пять американских солдат, а двое других получили травмы в результате падений во время операции", - говорится в сообщении агентства.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240828/ingushetiya-1968905440.html

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в мире, вооруженные силы сша, ирак