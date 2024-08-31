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Силы ПВО за ночь уничтожили четыре беспилотника ВСУ в трех регионах
Силы ПВО за ночь уничтожили четыре беспилотника ВСУ в трех регионах - РИА Новости, 31.08.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили четыре беспилотника ВСУ в трех регионах
Российская ПВО за минувшую ночь сбила 2 беспилотника над Орловской и Курской областями, а также два БПЛА над Белгородской областью, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T07:47
2024-08-31T07:47
2024-08-31T07:55
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская ПВО за минувшую ночь сбила 2 беспилотника над Орловской и Курской областями, а также два БПЛА над Белгородской областью, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и по одному над территориями Орловской и Курской областей", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Курская область, Орловская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Силы ПВО за ночь уничтожили четыре беспилотника ВСУ в трех регионах
МО: ПВО сбила четыре БПЛА ВСУ над Белгородской, Орловской и Курской областями