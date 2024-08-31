https://ria.ru/20240831/pvo-1969630086.html

Силы ПВО за ночь уничтожили четыре беспилотника ВСУ в трех регионах

Силы ПВО за ночь уничтожили четыре беспилотника ВСУ в трех регионах - РИА Новости, 31.08.2024

Силы ПВО за ночь уничтожили четыре беспилотника ВСУ в трех регионах

Российская ПВО за минувшую ночь сбила 2 беспилотника над Орловской и Курской областями, а также два БПЛА над Белгородской областью, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T07:47

2024-08-31T07:47

2024-08-31T07:55

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

курская область

орловская область

белгородская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская ПВО за минувшую ночь сбила 2 беспилотника над Орловской и Курской областями, а также два БПЛА над Белгородской областью, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и по одному над территориями Орловской и Курской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

орловская область

белгородская область

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россия, безопасность, курская область, орловская область, белгородская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф