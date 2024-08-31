https://ria.ru/20240831/pvo-1969628856.html

Силы ПВО в Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ

Силы ПВО в Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 31.08.2024

Силы ПВО в Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ

Украинский беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T07:11

2024-08-31T07:11

2024-08-31T07:14

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.Губернатор также добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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брянская область, безопасность, россия, александр богомаз