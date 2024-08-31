https://ria.ru/20240831/putin-1969671218.html
Путин держит под контролем ситуацию в некоторых регионах
Путин держит под контролем ситуацию в некоторых регионах - РИА Новости, 31.08.2024
Путин держит под контролем ситуацию в некоторых регионах
Президент РФ Владимир Путин держит под своим личным контролем все вопросы, связанные с социальным обеспечением в районах, где наблюдается острая ситуация,... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T13:42
2024-08-31T13:42
2024-08-31T13:57
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин держит под своим личным контролем все вопросы, связанные с социальным обеспечением в районах, где наблюдается острая ситуация, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина.Пресс-секретарь президента РФ рассказал о том, как строится график главы государства во время сегодняшних событий в регионах РФ, граничащих с Украиной.“Разумеется, в районах, где острая ситуация, президент, собственно, держит под своим личным контролем все вопросы, связанные с социальным обеспечением”, - сказал Песков.
https://ria.ru/20240831/putin-1969669426.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, политика, россия, украина, дмитрий песков, павел зарубин
Владимир Путин, Политика, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Путин держит под контролем ситуацию в некоторых регионах
Песков: Путин контролирует социальные вопросы в районах с острой ситуацией