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ВС России ударили по пункту дислокации батальона ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 31.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:04 31.08.2024 (обновлено: 10:26 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/punkt-1969631187.html
ВС России ударили по пункту дислокации батальона ВСУ в Сумской области
ВС России ударили по пункту дислокации батальона ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 31.08.2024
ВС России ударили по пункту дислокации батальона ВСУ в Сумской области
В Сумской области уничтожили пункт временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T08:04
2024-08-31T10:26
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Сумской области уничтожили пункт временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ, сообщило Минобороны.&quot;В результате разведывательных мероприятий ВС России в 30 километрах юго-восточнее г. Сумы в районе н. п. Чернетчина был обнаружен пункт временной дислокации 3-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. После доразведки и подтверждения цели было принято решение о нанесении удара по военному объекту противника&quot;, — рассказали в ведомстве.В результате высокоточного ракетного удара средствами объективного контроля было подтверждено уничтожение:Из Сумской области формирования ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область. Приграничный украинский регион — ключевой для снабжения группировки, атакующей российские территории. Вооруженные силы систематически наносят удары по ВСУ в Сумской области.Как заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов, продвижение противника удалось остановить, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240831/udary-1969567824.html
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Уничтожение пункта временной дислокации батальона ВСУ в Сумской области
Пункт временной дислокации батальона ВСУ поражен высокоточным ударом в Сумской области в районе населенного пункта Чернетчина, уничтожено до 35 украинских националистов, сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры.
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россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России ударили по пункту дислокации батальона ВСУ в Сумской области

ВС России уничтожили пункт временной дислокации батальона ВСУ в Сумской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Сумской области уничтожили пункт временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ, сообщило Минобороны.
«

"В результате разведывательных мероприятий ВС России в 30 километрах юго-восточнее г. Сумы в районе н. п. Чернетчина был обнаружен пункт временной дислокации 3-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. После доразведки и подтверждения цели было принято решение о нанесении удара по военному объекту противника", — рассказали в ведомстве.

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В результате высокоточного ракетного удара средствами объективного контроля было подтверждено уничтожение:
  • до 35 украинских националистов;
  • двух грузовых автомобилей;
  • двух авто повышенной проходимости;
  • автобуса для перевозки личного состава.
Из Сумской области формирования ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область. Приграничный украинский регион — ключевой для снабжения группировки, атакующей российские территории. Вооруженные силы систематически наносят удары по ВСУ в Сумской области.
Как заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов, продвижение противника удалось остановить, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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