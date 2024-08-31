https://ria.ru/20240831/punkt-1969631187.html

ВС России ударили по пункту дислокации батальона ВСУ в Сумской области

ВС России ударили по пункту дислокации батальона ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 31.08.2024

ВС России ударили по пункту дислокации батальона ВСУ в Сумской области

В Сумской области уничтожили пункт временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T08:04

2024-08-31T08:04

2024-08-31T10:26

специальная военная операция на украине

россия

сумская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Сумской области уничтожили пункт временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ, сообщило Минобороны."В результате разведывательных мероприятий ВС России в 30 километрах юго-восточнее г. Сумы в районе н. п. Чернетчина был обнаружен пункт временной дислокации 3-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. После доразведки и подтверждения цели было принято решение о нанесении удара по военному объекту противника", — рассказали в ведомстве.В результате высокоточного ракетного удара средствами объективного контроля было подтверждено уничтожение:Из Сумской области формирования ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область. Приграничный украинский регион — ключевой для снабжения группировки, атакующей российские территории. Вооруженные силы систематически наносят удары по ВСУ в Сумской области.Как заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов, продвижение противника удалось остановить, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение пункта временной дислокации батальона ВСУ в Сумской области Пункт временной дислокации батальона ВСУ поражен высокоточным ударом в Сумской области в районе населенного пункта Чернетчина, уничтожено до 35 украинских националистов, сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры. 2024-08-31T08:04 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность