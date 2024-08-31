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СК выяснит обстоятельства смерти мужчины при падении дерева в Петербурге
СК выяснит обстоятельства смерти мужчины при падении дерева в Петербурге - РИА Новости, 31.08.2024
СК выяснит обстоятельства смерти мужчины при падении дерева в Петербурге
Следственные органы в Санкт-Петербурге проводят проверку после смерти мужчины, на которого упало дерево во время непогоды, сообщает городское ГСУ СК РФ. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T21:44
2024-08-31T21:44
2024-08-31T21:44
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Следственные органы в Санкт-Петербурге проводят проверку после смерти мужчины, на которого упало дерево во время непогоды, сообщает городское ГСУ СК РФ. Ранее в городском ГУМЧС РИА Новости сообщали, что сотрудники МЧС в связи с усилением ветра в субботу 12 раз выезжали для ликвидации угрозы или падения деревьев и слабозакрепленных конструкций, а также для оказания помощи на воде. Один человек пострадал при падении дерева на Крестовском острове. Позже источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что пострадавший умер. Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что организована проверка в связи с падением дерева в зоне фуд-корта на Крестовском острове. "Сегодня на Крестовском проспекте во время сильного ветра на 48-летнего мужчину упало дерево. С телесными повреждениями потерпевший был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался", - говорится в сообщении. Следственные органы проводят проверку, в рамках которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Падение дерева на зону фуд-корта на Крестовском острове в Санкт-Петербурге
На Крестовском острове в Петербурге при падении дерева на зону фуд-корта пострадал человек, позднее он скончался, проводится проверка
2024-08-31T21:44
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), видео
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
СК выяснит обстоятельства смерти мужчины при падении дерева в Петербурге
СК проводит проверку после смерти мужчины, на которого упало дерево в Петербурге