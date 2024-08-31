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В Тюмени проверят данные о нелегальных такси для мигрантов
В Тюмени проверят данные о нелегальных такси для мигрантов - РИА Новости, 31.08.2024
В Тюмени проверят данные о нелегальных такси для мигрантов
Следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области организовало процессуальную проверку по сообщению в соцсетях о выявленной схеме... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T04:07
2024-08-31T04:07
2024-08-31T04:07
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тюмень
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ТЮМЕНЬ, 31 авг – РИА Новости. Следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области организовало процессуальную проверку по сообщению в соцсетях о выявленной схеме нелегальных сервисов такси для мигрантов в Тюмени, сообщает пресс-служба СК России. "В социальных сетях размещено обращение к руководству СК России, в котором представители одной из некоммерческих организаций сообщают о выявленной схеме нелегальных сервисов такси для мигрантов в Тюмени. По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка", – указано в сообщении. Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУСК России представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
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происшествия, россия, тюменская область, тюмень, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тюменская область, Тюмень, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тюмени проверят данные о нелегальных такси для мигрантов
СК проверит информацию о нелегальных сервисах такси для мигрантов в Тюмени