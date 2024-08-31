Морской терминал в Калининградской области принял первый паром
Причал порта Пионерского под Калининградом принял первый грузопассажирский паром
КАЛИНИНГРАД, 31 авг — РИА Новости. Причал в порту Пионерского под Калининградом принял первый грузопассажирский паром "Антей", сообщил врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.
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"Событие, которого регион ждал несколько лет – причал морского терминала в Пионерском принял первый паром, грузопассажирский "Антей". С ним пилотно отработали буксировку, лоцманскую проводку и организацию движения большегрузов на судно и с него", - написал Беспрозванных.
Врио губернатора отметил, что для Пионерского это важная веха. Этот красивый город может быть не только курортом, но и портом, добавил он.
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"Когда терминал достроят, он будет принимать до 225 тысяч пассажиров и до 80 тысяч накатной техники в год (машины, спецтехника).Мы серьёзно продвинулись в обеспечении транспортной безопасности. Это было бы невозможно без поддержки президента России!", - добавил врио губернатора.
По информации пресс-службы правительства Калининградской области, на первом этапе терминал в Пионерском станет для парома "Антей" факультативным терминалом захода. Он будет использоваться в том случае, когда паромный причал в Балтийске занят одним из четырёх уже стоящих на линии железнодорожных паромов. Всего паром "Антей", как и железнодорожные паромы, осуществляет до шести заходов в порт Калининград в месяц.
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"Получено разрешение на ввод в эксплуатацию причала № 1 протяженностью 164 метра, берегового пандуса протяженностью 35 метров, а также акватории с навигационными глубинами в 7,5 метров и площадью 30,4 гектаров. В соответствии с разработанной технической документацией к причалу разрешена швартовка судов длиной до 191 метра"- уточнили в пресс-службе.
Реализация проекта по строительству международного терминала и портовой инфраструктуры в Пионерском продолжается. На данный момент на объекте ведется возведение инфраструктуры, а именно причала № 2, оградительных сооружений, вспомогательных зданий и сооружений, расположенных на береговой части терминала. Работы ведутся под контролем ФКУ "Ространсмодернизация".
Одновременно за счет средств ФГУП "Росморпорт" ведется строительство здания пассажирского терминала и ряда других объектов портовой инфраструктуры.
© Фото : Алексей Беспрозванных/TelegramПричал в порту Пионерского под Калининградом принял первый грузопассажирский паром "Антей"
Причал в порту Пионерского под Калининградом принял первый грузопассажирский паром "Антей"