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Морской терминал в Калининградской области принял первый паром - РИА Новости, 31.08.2024
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14:39 31.08.2024 (обновлено: 18:05 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/prichal-1969679964.html
Морской терминал в Калининградской области принял первый паром
Морской терминал в Калининградской области принял первый паром - РИА Новости, 31.08.2024
Морской терминал в Калининградской области принял первый паром
Причал в порту Пионерского под Калининградом принял первый грузопассажирский паром "Антей", сообщил врио губернатора Калининградской области Алексей... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T14:39
2024-08-31T18:05
пионерский
калининград
калининградская область
алексей беспрозванных
росморпорт
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КАЛИНИНГРАД, 31 авг — РИА Новости. Причал в порту Пионерского под Калининградом принял первый грузопассажирский паром "Антей", сообщил врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале. "Событие, которого регион ждал несколько лет – причал морского терминала в Пионерском принял первый паром, грузопассажирский "Антей". С ним пилотно отработали буксировку, лоцманскую проводку и организацию движения большегрузов на судно и с него", - написал Беспрозванных. Врио губернатора отметил, что для Пионерского это важная веха. Этот красивый город может быть не только курортом, но и портом, добавил он. "Когда терминал достроят, он будет принимать до 225 тысяч пассажиров и до 80 тысяч накатной техники в год (машины, спецтехника).Мы серьёзно продвинулись в обеспечении транспортной безопасности. Это было бы невозможно без поддержки президента России!", - добавил врио губернатора.По информации пресс-службы правительства Калининградской области, на первом этапе терминал в Пионерском станет для парома "Антей" факультативным терминалом захода. Он будет использоваться в том случае, когда паромный причал в Балтийске занят одним из четырёх уже стоящих на линии железнодорожных паромов. Всего паром "Антей", как и железнодорожные паромы, осуществляет до шести заходов в порт Калининград в месяц."Получено разрешение на ввод в эксплуатацию причала № 1 протяженностью 164 метра, берегового пандуса протяженностью 35 метров, а также акватории с навигационными глубинами в 7,5 метров и площадью 30,4 гектаров. В соответствии с разработанной технической документацией к причалу разрешена швартовка судов длиной до 191 метра"- уточнили в пресс-службе.Реализация проекта по строительству международного терминала и портовой инфраструктуры в Пионерском продолжается. На данный момент на объекте ведется возведение инфраструктуры, а именно причала № 2, оградительных сооружений, вспомогательных зданий и сооружений, расположенных на береговой части терминала. Работы ведутся под контролем ФКУ "Ространсмодернизация".Одновременно за счет средств ФГУП "Росморпорт" ведется строительство здания пассажирского терминала и ряда других объектов портовой инфраструктуры.
https://ria.ru/20240613/besprozvannykh-1952507383.html
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пионерский, калининград, калининградская область, алексей беспрозванных, росморпорт
Пионерский, Калининград, Калининградская область, Алексей Беспрозванных, Росморпорт
Морской терминал в Калининградской области принял первый паром

Причал порта Пионерского под Калининградом принял первый грузопассажирский паром

© Фото : Алексей Беспрозванных/TelegramПричал в порту Пионерского под Калининградом
Причал в порту Пионерского под Калининградом - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : Алексей Беспрозванных/Telegram
Причал в порту Пионерского под Калининградом
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 31 авг — РИА Новости. Причал в порту Пионерского под Калининградом принял первый грузопассажирский паром "Антей", сообщил врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.
«
"Событие, которого регион ждал несколько лет – причал морского терминала в Пионерском принял первый паром, грузопассажирский "Антей". С ним пилотно отработали буксировку, лоцманскую проводку и организацию движения большегрузов на судно и с него", - написал Беспрозванных.
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Врио губернатора отметил, что для Пионерского это важная веха. Этот красивый город может быть не только курортом, но и портом, добавил он.
«
"Когда терминал достроят, он будет принимать до 225 тысяч пассажиров и до 80 тысяч накатной техники в год (машины, спецтехника).Мы серьёзно продвинулись в обеспечении транспортной безопасности. Это было бы невозможно без поддержки президента России!", - добавил врио губернатора.
По информации пресс-службы правительства Калининградской области, на первом этапе терминал в Пионерском станет для парома "Антей" факультативным терминалом захода. Он будет использоваться в том случае, когда паромный причал в Балтийске занят одним из четырёх уже стоящих на линии железнодорожных паромов. Всего паром "Антей", как и железнодорожные паромы, осуществляет до шести заходов в порт Калининград в месяц.
«
"Получено разрешение на ввод в эксплуатацию причала № 1 протяженностью 164 метра, берегового пандуса протяженностью 35 метров, а также акватории с навигационными глубинами в 7,5 метров и площадью 30,4 гектаров. В соответствии с разработанной технической документацией к причалу разрешена швартовка судов длиной до 191 метра"- уточнили в пресс-службе.
Реализация проекта по строительству международного терминала и портовой инфраструктуры в Пионерском продолжается. На данный момент на объекте ведется возведение инфраструктуры, а именно причала № 2, оградительных сооружений, вспомогательных зданий и сооружений, расположенных на береговой части терминала. Работы ведутся под контролем ФКУ "Ространсмодернизация".
Одновременно за счет средств ФГУП "Росморпорт" ведется строительство здания пассажирского терминала и ряда других объектов портовой инфраструктуры.
© Фото : Алексей Беспрозванных/TelegramПричал в порту Пионерского под Калининградом принял первый грузопассажирский паром "Антей"
Причал в порту Пионерского под Калининградом принял первый грузопассажирский паром Антей - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : Алексей Беспрозванных/Telegram
Причал в порту Пионерского под Калининградом принял первый грузопассажирский паром "Антей"
 
ПионерскийКалининградКалининградская областьАлексей БеспрозванныхРосморпорт
 
 
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