https://ria.ru/20240831/presechenie-1969630189.html

В России за лето накрыли около 300 незаконных оружейников

В России за лето накрыли около 300 незаконных оружейников - РИА Новости, 31.08.2024

В России за лето накрыли около 300 незаконных оружейников

Силовики нынешним летом накрыли почти три сотни незаконных оружейников в 51 регионе России, сообщила ФСБ. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T07:49

2024-08-31T07:49

2024-08-31T12:30

происшествия

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москва

калининград

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Силовики нынешним летом накрыли почти три сотни незаконных оружейников в 51 регионе России, сообщила ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 288 жителей из 51 субъекта страны, причастных к незаконному обороту оружия, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", — отметили в спецслужбе. В июне-июле 2024 года силовики провели оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по адресам проживания нелегальных оружейников в Москве и Севастополе, Донецкой и Луганской Народных Республиках, Республиках Алтай, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Коми, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Чеченской Республике, Алтайском, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Ставропольском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Запорожской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Курганской, Курской, Московской, Нижегородской, Омской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Тверской, Томской, Ульяновской, Херсонской, Челябинской областях. По данным ФСБ, в результате из незаконного оборота изъяли 586 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты, гранатометы, огнеметы, мины и гранаты), более 467 килограммов взрывчатых веществ (порох, тротил), 96 электродетонаторов, свыше 153 тысяч патронов различного калибра". Прекращена деятельность 92 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом, изготовлением и переделкой средств поражения, продолжается, подчеркнули в спецслужбе.

https://ria.ru/20240827/talliy-1968663084.html

https://ria.ru/20240807/skhron-1964552770.html

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происшествия, россия, москва, калининград, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)