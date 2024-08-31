https://ria.ru/20240831/pravoslavie-1969674033.html

Священник РПЦ подсказал студентам, где молиться перед началом учебного года

Священник РПЦ подсказал студентам, где молиться перед началом учебного года - РИА Новости, 31.08.2024

Священник РПЦ подсказал студентам, где молиться перед началом учебного года

Молебны перед началом учебного года пройдут 1 сентября в большинстве храмов Русской церкви, однако в основном - для школьников, молебны для студентов можно... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T13:55

2024-08-31T13:55

2024-08-31T13:55

религия

москва

владимир вигилянский

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Молебны перед началом учебного года пройдут 1 сентября в большинстве храмов Русской церкви, однако в основном - для школьников, молебны для студентов можно посетить в этот день в храмах при вузах, например, в Москве – в храме святой Татианы при МГУ, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. "Традиционно в абсолютном большинстве храмов Русской православной церкви перед началом учебного года совершают особое молебное пение, которое так и называется "перед началом учения отроков", а в последние годы были составлены богослужения не только для школьников, но и учащихся высших учебных заведений. Во всех этих молебнах мы испрашиваем благословение Божие на труды в наступающем учебном году для учащих и учащихся. В этом году 1 сентября приходится на воскресенье, поэтому фактически они будут совершены именно в этот день. Дата не связана с церковным календарем", - сказал отец Максим Козлов. Также молебны, по его словам, будут проходить в храмах при светских вузах и высших духовных учебных заведениях. "Если учащийся хочет помолиться перед началом учебного года, но нет уверенности, что в ближайшем храме будут читать молебен именно для студентов, можно прийти на службу в домовый храм при духовном вузе, например, Сретенской академии, ПСТГУ, Общецерковной аспирантуры и докторантуры. Или же – в один из храмов при светских вузах, таковых в Москве более десяти, первый из которых – храм мученицы Татьяны при Московском университете. И в любом случае стоит предварительно уточнить расписание", - посоветовал протоиерей. Как пояснил РИА Новости настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский, молебен состоится 1 сентября после литургии, примерно в 11.30. "Молебны перед началом года востребованы практически во всех храмах, потому что у прихожан есть дети, внуки. Как правило, они проходят в последнюю неделю перед началом учебного года. Но в православных гимназиях молебен может пройти прямо на линейке, второго сентября. В православных гимназиях вообще принято молиться перед учебой, но молебен перед началом года – это специальный чин. Упоминаются святые, которые плохо учились, но потом произошел перелом, когда они призвали помощь Божию", - сказал отец Владимир. Он также добавил, что молиться перед учебой хоть каждый день – не лишнее для верующих учащихся, а если они ходят в светскую школу, такую молитву можно совершать и дома.

https://ria.ru/20240812/lineyki-1965585214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владимир вигилянский, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), русская православная церковь, религия