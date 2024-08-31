https://ria.ru/20240831/postradavshiy-1969715242.html

В Петербурге при падении дерева во время урагана пострадал мужчина

В Петербурге при падении дерева во время урагана пострадал мужчина - РИА Новости, 31.08.2024

В Петербурге при падении дерева во время урагана пострадал мужчина

Один человек пострадал при падении дерева во время непогоды в Санкт-Петербурге, всего сотрудники МЧС в субботу 12 раз выезжали для ликвидации угрозы или падения РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T18:41

2024-08-31T18:41

2024-08-31T21:40

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Один человек пострадал при падении дерева во время непогоды в Санкт-Петербурге, всего сотрудники МЧС в субботу 12 раз выезжали для ликвидации угрозы или падения деревьев и слабозакрепленных конструкций, а также для оказания помощи на воде, сообщили РИА Новости в городском ГУ МЧС. "По состоянию на 17.00 на территории Санкт-Петербурга в связи с усилением ветра пожарно-спасательные подразделения выезжали 12 раз, в том числе 6 раз - на падения деревьев. Пострадал один человек, поврежден один автомобиль", - сообщили в ведомстве. Также сотрудники МЧС выезжали два раза для оказания помощи на воде (плавсредства доставлены к берегу), 4 раза - на слабозакрепленные конструкции кровли.

https://ria.ru/20240701/peterburg-1956747892.html

санкт-петербург

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Падение дерева на зону фуд-корта на Крестовском острове в Санкт-Петербурге На Крестовском острове в Петербурге при падении дерева на зону фуд-корта пострадал человек, позднее он скончался, проводится проверка 2024-08-31T18:41 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)