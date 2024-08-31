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В Петербурге при падении дерева во время урагана пострадал мужчина - РИА Новости, 31.08.2024
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18:41 31.08.2024 (обновлено: 21:40 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/postradavshiy-1969715242.html
В Петербурге при падении дерева во время урагана пострадал мужчина
В Петербурге при падении дерева во время урагана пострадал мужчина - РИА Новости, 31.08.2024
В Петербурге при падении дерева во время урагана пострадал мужчина
Один человек пострадал при падении дерева во время непогоды в Санкт-Петербурге, всего сотрудники МЧС в субботу 12 раз выезжали для ликвидации угрозы или падения РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T18:41
2024-08-31T21:40
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Один человек пострадал при падении дерева во время непогоды в Санкт-Петербурге, всего сотрудники МЧС в субботу 12 раз выезжали для ликвидации угрозы или падения деревьев и слабозакрепленных конструкций, а также для оказания помощи на воде, сообщили РИА Новости в городском ГУ МЧС. "По состоянию на 17.00 на территории Санкт-Петербурга в связи с усилением ветра пожарно-спасательные подразделения выезжали 12 раз, в том числе 6 раз - на падения деревьев. Пострадал один человек, поврежден один автомобиль", - сообщили в ведомстве. Также сотрудники МЧС выезжали два раза для оказания помощи на воде (плавсредства доставлены к берегу), 4 раза - на слабозакрепленные конструкции кровли.
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санкт-петербург
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РИА Новости
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4.7
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На Крестовском острове в Петербурге при падении дерева на зону фуд-корта пострадал человек, позднее он скончался, проводится проверка
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге при падении дерева во время урагана пострадал мужчина

ГУ МЧС: один человек пострадал при падении дерева во время непогоды в Петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Один человек пострадал при падении дерева во время непогоды в Санкт-Петербурге, всего сотрудники МЧС в субботу 12 раз выезжали для ликвидации угрозы или падения деревьев и слабозакрепленных конструкций, а также для оказания помощи на воде, сообщили РИА Новости в городском ГУ МЧС.
«
"По состоянию на 17.00 на территории Санкт-Петербурга в связи с усилением ветра пожарно-спасательные подразделения выезжали 12 раз, в том числе 6 раз - на падения деревьев. Пострадал один человек, поврежден один автомобиль", - сообщили в ведомстве.
Также сотрудники МЧС выезжали два раза для оказания помощи на воде (плавсредства доставлены к берегу), 4 раза - на слабозакрепленные конструкции кровли.
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