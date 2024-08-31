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Жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области окажут помощь

Жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области окажут помощь - РИА Новости, 31.08.2024

Жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области окажут помощь

Жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области окажут поддержку, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T20:05

2024-08-31T20:05

2024-08-31T20:05

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луганская народная республика

виталий ганчев

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области окажут поддержку, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев. "Все поселки, которые освобождаются, естественно, люди нуждаются в определенной поддержке, в определенной социализации в российском обществе… Сейчас будет уже у нас контакт с жителями Синьковки… Как только мы будем понимать, в чем нуждаются, какая потребность у этого населения, естественно, все меры будут приняты", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Соловьев Live". Он уточнил, что жителям освобожденных населенных пунктов, которые пострадали от украинской агрессии, доступны социальные выплаты. "Меры поддержки у нас предусмотрены при помощи федерального правительства, предусмотрена программа для социализации, есть выплаты социальной помощи, социальные выплаты людям, которые страдают прежде всего от агрессии украинского, киевского режима. Поэтому, как только у нас будет установлено административное управление при освобождении того или иного поселка… мы будем отрабатывать эту ситуацию, связываться с местными жителями", - добавил Ганчев. Ранее в МО РФ заявили, что военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили за прошедшую неделю населенные пункты Стельмаховка в ЛНР и Синьковка в Харьковской области.

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харьковская область

россия

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в мире, харьковская область, россия, луганская народная республика, виталий ганчев