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Жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области окажут помощь - РИА Новости, 31.08.2024
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20:05 31.08.2024
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Жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области окажут помощь
Жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области окажут помощь - РИА Новости, 31.08.2024
Жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области окажут помощь
Жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области окажут поддержку, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T20:05
2024-08-31T20:05
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
луганская народная республика
виталий ганчев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области окажут поддержку, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев. "Все поселки, которые освобождаются, естественно, люди нуждаются в определенной поддержке, в определенной социализации в российском обществе… Сейчас будет уже у нас контакт с жителями Синьковки… Как только мы будем понимать, в чем нуждаются, какая потребность у этого населения, естественно, все меры будут приняты", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Соловьев Live". Он уточнил, что жителям освобожденных населенных пунктов, которые пострадали от украинской агрессии, доступны социальные выплаты. "Меры поддержки у нас предусмотрены при помощи федерального правительства, предусмотрена программа для социализации, есть выплаты социальной помощи, социальные выплаты людям, которые страдают прежде всего от агрессии украинского, киевского режима. Поэтому, как только у нас будет установлено административное управление при освобождении того или иного поселка… мы будем отрабатывать эту ситуацию, связываться с местными жителями", - добавил Ганчев. Ранее в МО РФ заявили, что военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили за прошедшую неделю населенные пункты Стельмаховка в ЛНР и Синьковка в Харьковской области.
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харьковская область
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в мире, харьковская область, россия, луганская народная республика, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Луганская Народная Республика, Виталий Ганчев
Жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области окажут помощь

Ганчев: жителям освобожденных населенных пунктов под Харьковом окажут помощь

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРазрушенные дома в городе Изюм
Разрушенные дома в городе Изюм - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Разрушенные дома в городе Изюм. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области окажут поддержку, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.
«
"Все поселки, которые освобождаются, естественно, люди нуждаются в определенной поддержке, в определенной социализации в российском обществе… Сейчас будет уже у нас контакт с жителями Синьковки… Как только мы будем понимать, в чем нуждаются, какая потребность у этого населения, естественно, все меры будут приняты", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Соловьев Live".
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Он уточнил, что жителям освобожденных населенных пунктов, которые пострадали от украинской агрессии, доступны социальные выплаты.
«
"Меры поддержки у нас предусмотрены при помощи федерального правительства, предусмотрена программа для социализации, есть выплаты социальной помощи, социальные выплаты людям, которые страдают прежде всего от агрессии украинского, киевского режима. Поэтому, как только у нас будет установлено административное управление при освобождении того или иного поселка… мы будем отрабатывать эту ситуацию, связываться с местными жителями", - добавил Ганчев.
Ранее в МО РФ заявили, что военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили за прошедшую неделю населенные пункты Стельмаховка в ЛНР и Синьковка в Харьковской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаВиталий Ганчев
 
 
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