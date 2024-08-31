https://ria.ru/20240831/polsha-1969703899.html

Претендент на пост президента Польши Ментцен пообещал стрелять в нелегалов

Претендент на пост президента Польши Ментцен пообещал стрелять в нелегалов - РИА Новости, 31.08.2024

Претендент на пост президента Польши Ментцен пообещал стрелять в нелегалов

Претендент на пост президента Польши Славомир Ментцен пообещал, что на границе страны будут стрелять в нелегальных мигрантов, если его изберут главой... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T17:18

2024-08-31T17:18

2024-08-31T17:42

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польша

варшава

дональд туск

радослав сикорский

беата шидло

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ВАРШАВА, 31 авг — РИА Новости. Претендент на пост президента Польши Славомир Ментцен пообещал, что на границе страны будут стрелять в нелегальных мигрантов, если его изберут главой государства. "Если кто-то будет пытаться нелегально форсировать границу польского государства, в него нужно попросту стрелять", — заявил он на съезде своей партии в Варшаве. Пока Ментцен — единственный политик, официально объявивший о своем участии в президентских выборах, которые должны пройти в будущем году. Он — председатель партии "Новая надежда", входящей в коалицию националистов и евроскептиков "Конфедерация". Также политик пообещал в случае избрания президентом противодействовать левой идеологии, которая, как он считает, сейчас широко распространена в западных странах, а также в Польше, в том числе в школах. Он выступил за укрепление права на воспитание детей, которое, по его мнению, принадлежит родителям, а не государству. В своем выступлении Ментцен отметил, что в качестве президента будет самым активным из польских глав государств. Он заявил, что лидеры республики до сих пор функционировали как марионетки глав своих партий, в том числе с точки зрения внесенных в парламент законопроектов и наложения вето на законы. По словам политика, он не намерен быть президентом, который подписывает все, что принесет председатель его партии. Ментцену 37 лет, он депутат сейма Польши. Политик имеет дипломы физика и философа, занимался бизнесом, политическую карьеру начал в 2017 году. Он получил известность благодаря неоднозначным заявлениям. Так, в 2019 году в преддверии выборов депутатов Европейского парламента он объявил "Пять пунктов "Конфедерации", которые звучали следующим образом: "Мы не хотим евреев, гомосексуалов, абортов, налогов и Европейского союза". Дата выборов президента Польши еще не объявлена, поэтому политики не торопятся заявлять о своем участии в них. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что премьер-министр Дональд Туск может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны. При этом сам глава правительства сказал, что не намерен баллотироваться в президенты. Кроме того, различные политики в качестве потенциального кандидата на пост главы государства называли, в частности, самого Сикорского, спикера сейма Шимона Холовню и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша. Со стороны оппозиции называют также несколько потенциальных кандидатов, в том числе экс-премьеров Беату Шидло и Матеуша Моравецкого.

https://ria.ru/20231005/es-1900621473.html

https://ria.ru/20240823/migranty-1968125616.html

https://ria.ru/20230919/es-1897246224.html

польша

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, варшава, дональд туск, радослав сикорский, беата шидло