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Пленный ВСУ рассказал, как их силой гнали в Курскую область - РИА Новости, 31.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:10 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/plennyj-1969636628.html
Пленный ВСУ рассказал, как их силой гнали в Курскую область
Пленный ВСУ рассказал, как их силой гнали в Курскую область - РИА Новости, 31.08.2024
Пленный ВСУ рассказал, как их силой гнали в Курскую область
Пленный военнослужащий ВСУ Арсен Стегарь рассказал, что украинских военных гонят силой в Курскую область, следует из видео, распространенного Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T09:10
2024-08-31T09:10
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Арсен Стегарь рассказал, что украинских военных гонят силой в Курскую область, следует из видео, распространенного Минобороны РФ. Пленный рассказал, что командование их гнало в Курскую область просто на убой, в прямом смысле. По словам военнослужащего 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Стегаря, его подразделению была поставлена задача закрепиться на краю населенного пункта. Десант боевиков киевского режима должен был спешиться с боевой машины на окраине "русского села", занять круговую оборону и "продержаться четверо суток". Однако в первые же минуты "что-то пошло не так": российские солдаты встретили противника огнем из БТР. "Спустя два часа у нас в подразделении уже было 2 "двухсотых" и 7 "трехсотых", – говорит пленный. А боевая машина, которую украинские националисты должны были "спрятать в кустах", получила три попадания из гранатомёта и была уничтожена. Подытоживая "результаты" того боя, Стегарь говорит о большом числе убитых боевиков ВСУ. "Трупов было много. Я не могу сказать, сколько там находилось… Но сильно много было "двухсотых", - сказал он. Выходом из катастрофического украинского положения Стегарь считает нейтрализацию "ТЦК-шников" (ТЦК, так на Украине называют военкоматы - ред.) и поднятие народного бунта. А украинским военным советует "или сдаваться в плен, или разворачиваться и возвращаться обратно к себе домой". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240828/plennyy-1968910070.html
https://ria.ru/20240827/plennyy-1968653592.html
https://ria.ru/20240831/spetsoperatsiya-1969475353.html
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россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Пленный ВСУ рассказал, как их силой гнали в Курскую область

Пленный Стегарь: украинских военных гнали силой на убой в Курскую область

© AP PhotoУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Арсен Стегарь рассказал, что украинских военных гонят силой в Курскую область, следует из видео, распространенного Минобороны РФ.
Пленный рассказал, что командование их гнало в Курскую область просто на убой, в прямом смысле.
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По словам военнослужащего 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Стегаря, его подразделению была поставлена задача закрепиться на краю населенного пункта.
Десант боевиков киевского режима должен был спешиться с боевой машины на окраине "русского села", занять круговую оборону и "продержаться четверо суток".
Однако в первые же минуты "что-то пошло не так": российские солдаты встретили противника огнем из БТР.
"Спустя два часа у нас в подразделении уже было 2 "двухсотых" и 7 "трехсотых", – говорит пленный.
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А боевая машина, которую украинские националисты должны были "спрятать в кустах", получила три попадания из гранатомёта и была уничтожена.
Подытоживая "результаты" того боя, Стегарь говорит о большом числе убитых боевиков ВСУ. "Трупов было много. Я не могу сказать, сколько там находилось… Но сильно много было "двухсотых", - сказал он.
Выходом из катастрофического украинского положения Стегарь считает нейтрализацию "ТЦК-шников" (ТЦК, так на Украине называют военкоматы - ред.) и поднятие народного бунта. А украинским военным советует "или сдаваться в плен, или разворачиваться и возвращаться обратно к себе домой".
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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