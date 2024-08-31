https://ria.ru/20240831/plennyj-1969636628.html

Пленный ВСУ рассказал, как их силой гнали в Курскую область

Пленный ВСУ рассказал, как их силой гнали в Курскую область - РИА Новости, 31.08.2024

Пленный ВСУ рассказал, как их силой гнали в Курскую область

Пленный военнослужащий ВСУ Арсен Стегарь рассказал, что украинских военных гонят силой в Курскую область, следует из видео, распространенного Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T09:10

2024-08-31T09:10

2024-08-31T09:10

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965701826_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_09abef8832d341981bca4ed9a4973339.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Арсен Стегарь рассказал, что украинских военных гонят силой в Курскую область, следует из видео, распространенного Минобороны РФ. Пленный рассказал, что командование их гнало в Курскую область просто на убой, в прямом смысле. По словам военнослужащего 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Стегаря, его подразделению была поставлена задача закрепиться на краю населенного пункта. Десант боевиков киевского режима должен был спешиться с боевой машины на окраине "русского села", занять круговую оборону и "продержаться четверо суток". Однако в первые же минуты "что-то пошло не так": российские солдаты встретили противника огнем из БТР. "Спустя два часа у нас в подразделении уже было 2 "двухсотых" и 7 "трехсотых", – говорит пленный. А боевая машина, которую украинские националисты должны были "спрятать в кустах", получила три попадания из гранатомёта и была уничтожена. Подытоживая "результаты" того боя, Стегарь говорит о большом числе убитых боевиков ВСУ. "Трупов было много. Я не могу сказать, сколько там находилось… Но сильно много было "двухсотых", - сказал он. Выходом из катастрофического украинского положения Стегарь считает нейтрализацию "ТЦК-шников" (ТЦК, так на Украине называют военкоматы - ред.) и поднятие народного бунта. А украинским военным советует "или сдаваться в плен, или разворачиваться и возвращаться обратно к себе домой". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240828/plennyy-1968910070.html

https://ria.ru/20240827/plennyy-1968653592.html

https://ria.ru/20240831/spetsoperatsiya-1969475353.html

https://ria.ru/20240831/spetsoperatsiya-1969619554.html

россия

курская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины