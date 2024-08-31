https://ria.ru/20240831/perri-1969633169.html

Обвиняемый в причастности к смерти Мэттью Перри врач частично признал вину

Обвиняемый в причастности к смерти Мэттью Перри врач частично признал вину - РИА Новости, 31.08.2024

Обвиняемый в причастности к смерти Мэттью Перри врач частично признал вину

Один из врачей, обвиняемых в причастности к смерти американского актера Мэттью Перри, признал себя виновным по одному из пунктов обвинений в незаконных... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T08:33

2024-08-31T08:33

2024-08-31T08:33

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Один из врачей, обвиняемых в причастности к смерти американского актера Мэттью Перри, признал себя виновным по одному из пунктов обвинений в незаконных поставках кетамина, ему грозит до 10 лет тюремного заключения, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление прокурора. "Доктор Марк Чавес согласился признать себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью распространения кетамина и подписал соглашение о признании вины", - говорится в сообщении телеканала. По словам адвоката подсудимого, тот испытывает "невероятное раскаяние" из-за той роли, которую сыграл в смерти актера, и полностью осознает ее. Чавес также согласился немедленно отказаться от своей медицинской лицензии. По словам прокуроров, Чавесу грозит до 10 лет тюрьмы. Как сообщает телеканал, министерство юстиции утверждает, что Чавес был частью подпольной преступной сети, которая незаконно поставляла Перри кетамин. Ранее минюст США сообщил, что пять человек были арестованы по делу о передозировке кетамином, повлекшей смерть Перри, среди них - двое врачей и личный помощник актера. Перри скончался 28 октября в возрасте 54 лет. По словам источников портала TMZ, тело актера обнаружили в джакузи у него дома. Портал отметил, что на месте происшествия не было найдено следов наркотиков, а смерть была ненасильственной. В декабре департамент медэксперта округа Лос-Анджелес сообщил, что причиной смерти известного американского актера Мэттью Перри в октябре 2023 года стало сильное воздействие кетамина. В ведомстве добавили, что факторами, способствовавшими смерти Перри, стали также "утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина". Мэттью Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях: "Поспешишь - людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".

https://ria.ru/20240822/akter-1967858805.html

https://ria.ru/20231216/smert-1916142042.html

https://ria.ru/20240815/perri-1966449321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, лос-анджелес, мэттью перри, в мире