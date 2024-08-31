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Обвиняемый в причастности к смерти Мэттью Перри врач частично признал вину - РИА Новости, 31.08.2024
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08:33 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/perri-1969633169.html
Обвиняемый в причастности к смерти Мэттью Перри врач частично признал вину
Обвиняемый в причастности к смерти Мэттью Перри врач частично признал вину - РИА Новости, 31.08.2024
Обвиняемый в причастности к смерти Мэттью Перри врач частично признал вину
Один из врачей, обвиняемых в причастности к смерти американского актера Мэттью Перри, признал себя виновным по одному из пунктов обвинений в незаконных... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T08:33
2024-08-31T08:33
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Один из врачей, обвиняемых в причастности к смерти американского актера Мэттью Перри, признал себя виновным по одному из пунктов обвинений в незаконных поставках кетамина, ему грозит до 10 лет тюремного заключения, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление прокурора. "Доктор Марк Чавес согласился признать себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью распространения кетамина и подписал соглашение о признании вины", - говорится в сообщении телеканала. По словам адвоката подсудимого, тот испытывает "невероятное раскаяние" из-за той роли, которую сыграл в смерти актера, и полностью осознает ее. Чавес также согласился немедленно отказаться от своей медицинской лицензии. По словам прокуроров, Чавесу грозит до 10 лет тюрьмы. Как сообщает телеканал, министерство юстиции утверждает, что Чавес был частью подпольной преступной сети, которая незаконно поставляла Перри кетамин. Ранее минюст США сообщил, что пять человек были арестованы по делу о передозировке кетамином, повлекшей смерть Перри, среди них - двое врачей и личный помощник актера. Перри скончался 28 октября в возрасте 54 лет. По словам источников портала TMZ, тело актера обнаружили в джакузи у него дома. Портал отметил, что на месте происшествия не было найдено следов наркотиков, а смерть была ненасильственной. В декабре департамент медэксперта округа Лос-Анджелес сообщил, что причиной смерти известного американского актера Мэттью Перри в октябре 2023 года стало сильное воздействие кетамина. В ведомстве добавили, что факторами, способствовавшими смерти Перри, стали также "утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина". Мэттью Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях: "Поспешишь - людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".
https://ria.ru/20240822/akter-1967858805.html
https://ria.ru/20231216/smert-1916142042.html
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сша, лос-анджелес, мэттью перри, в мире
США, Лос-Анджелес, Мэттью Перри, В мире
Обвиняемый в причастности к смерти Мэттью Перри врач частично признал вину

Врач актера Мэттью Перри частично признал вину в поставках ему наркотиков

© AP Photo / Invision/Willy SanjuanМэттью Перри
Мэттью Перри - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / Invision/Willy Sanjuan
Мэттью Перри. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Один из врачей, обвиняемых в причастности к смерти американского актера Мэттью Перри, признал себя виновным по одному из пунктов обвинений в незаконных поставках кетамина, ему грозит до 10 лет тюремного заключения, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление прокурора.
"Доктор Марк Чавес согласился признать себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью распространения кетамина и подписал соглашение о признании вины", - говорится в сообщении телеканала.
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По словам адвоката подсудимого, тот испытывает "невероятное раскаяние" из-за той роли, которую сыграл в смерти актера, и полностью осознает ее. Чавес также согласился немедленно отказаться от своей медицинской лицензии.
По словам прокуроров, Чавесу грозит до 10 лет тюрьмы.
Как сообщает телеканал, министерство юстиции утверждает, что Чавес был частью подпольной преступной сети, которая незаконно поставляла Перри кетамин.
Ранее минюст США сообщил, что пять человек были арестованы по делу о передозировке кетамином, повлекшей смерть Перри, среди них - двое врачей и личный помощник актера.
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В США назвали причину смерти актера Мэттью Перри
16 декабря 2023, 01:35
Перри скончался 28 октября в возрасте 54 лет. По словам источников портала TMZ, тело актера обнаружили в джакузи у него дома. Портал отметил, что на месте происшествия не было найдено следов наркотиков, а смерть была ненасильственной.
В декабре департамент медэксперта округа Лос-Анджелес сообщил, что причиной смерти известного американского актера Мэттью Перри в октябре 2023 года стало сильное воздействие кетамина. В ведомстве добавили, что факторами, способствовавшими смерти Перри, стали также "утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина".
Мэттью Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях: "Поспешишь - людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".
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По делу о смерти Мэттью Перри задержали врача и наркодилеров
15 августа, 18:04
 
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