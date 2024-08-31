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США заключили контракт на производство ракет GMLRS - РИА Новости, 31.08.2024
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00:27 31.08.2024 (обновлено: 00:32 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/pentagon-1969614872.html
США заключили контракт на производство ракет GMLRS
США заключили контракт на производство ракет GMLRS - РИА Новости, 31.08.2024
США заключили контракт на производство ракет GMLRS
США заключили контракт с оборонно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на производство ракет GMLRS суммарным объемом более 3,4 миллиарда долларов, сообщили... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T00:27
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сша
министерство обороны сша
в мире
алабама
lockheed martin
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США заключили контракт с оборонно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на производство ракет GMLRS суммарным объемом более 3,4 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне."Корпорация Lockheed Martin получила модификацию к контракту на сумму 3,43 миллиарда долларов на управляемые ракетные системы залпового огня (GMLRS)", - указано в заявлении ведомства.Как уточняется, поставка ракет ожидается до октября 2027 года для арсенала американской армии в штате Алабама.
https://ria.ru/20240830/khorvatiya-1969607178.html
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сша, министерство обороны сша, в мире, алабама, lockheed martin
США, Министерство обороны США, В мире, Алабама, Lockheed Martin
США заключили контракт на производство ракет GMLRS

Пентагон: США заключили контракт с Lockheed Martin на производство ракет GMLRS

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США заключили контракт с оборонно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на производство ракет GMLRS суммарным объемом более 3,4 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне.
"Корпорация Lockheed Martin получила модификацию к контракту на сумму 3,43 миллиарда долларов на управляемые ракетные системы залпового огня (GMLRS)", - указано в заявлении ведомства.
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Как уточняется, поставка ракет ожидается до октября 2027 года для арсенала американской армии в штате Алабама.
 
СШАМинистерство обороны СШАВ миреАлабамаLockheed Martin
 
 
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