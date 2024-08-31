https://ria.ru/20240831/pentagon-1969614872.html

США заключили контракт на производство ракет GMLRS

США заключили контракт на производство ракет GMLRS - РИА Новости, 31.08.2024

США заключили контракт на производство ракет GMLRS

США заключили контракт с оборонно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на производство ракет GMLRS суммарным объемом более 3,4 миллиарда долларов, сообщили... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T00:27

2024-08-31T00:27

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сша

министерство обороны сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США заключили контракт с оборонно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на производство ракет GMLRS суммарным объемом более 3,4 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне."Корпорация Lockheed Martin получила модификацию к контракту на сумму 3,43 миллиарда долларов на управляемые ракетные системы залпового огня (GMLRS)", - указано в заявлении ведомства.Как уточняется, поставка ракет ожидается до октября 2027 года для арсенала американской армии в штате Алабама.

https://ria.ru/20240830/khorvatiya-1969607178.html

сша

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