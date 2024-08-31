https://ria.ru/20240831/pashinyan-1969687946.html

Пашинян назвал заморозку участия Армении в ОДКБ достаточной

Пашинян назвал заморозку участия Армении в ОДКБ достаточной - РИА Новости, 31.08.2024

Пашинян назвал заморозку участия Армении в ОДКБ достаточной

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает решение Еревана о заморозке участия сейчас достаточным, и необходимости в принятии иных решений пока нет. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T15:18

2024-08-31T15:18

2024-08-31T15:18

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ЕРЕВАН, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает решение Еревана о заморозке участия сейчас достаточным, и необходимости в принятии иных решений пока нет. "Вы знаете, что Армения на всех уровнях заморозила свое участие в ОДКБ, и мы на данном этапе считаем это решение удовлетворительным... На данный момент необходимости в ином решении мы не видим", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции в субботу. При этом он добавил, что это не означает, что власти не увидят необходимости в принятии иного решения в будущем. В феврале 2024 года в Ереване заявили о заморозке своего участие в ОДКБ. Решение прозвучало в свете того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 году, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли организацию и Россию в невыполнении своих обязательств. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что "ОДКБ, вместо того, чтобы выполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, наоборот, создает проблемы", а в марте армянский премьер не исключал выхода Армении из организации.

https://ria.ru/20240820/armeniya-1967243928.html

https://ria.ru/20240820/armeniya-1967230947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, ереван, азербайджан, никол пашинян, одкб