Пашинян назвал заморозку участия Армении в ОДКБ достаточной
Пашинян назвал заморозку участия Армении в ОДКБ удовлетворительным решением
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает решение Еревана о заморозке участия сейчас достаточным, и необходимости в принятии иных решений пока нет.
"Вы знаете, что Армения на всех уровнях заморозила свое участие в ОДКБ, и мы на данном этапе считаем это решение удовлетворительным... На данный момент необходимости в ином решении мы не видим", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции в субботу.
При этом он добавил, что это не означает, что власти не увидят необходимости в принятии иного решения в будущем.
В феврале 2024 года в Ереване заявили о заморозке своего участие в ОДКБ. Решение прозвучало в свете того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 году, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли организацию и Россию в невыполнении своих обязательств.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что "ОДКБ, вместо того, чтобы выполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, наоборот, создает проблемы", а в марте армянский премьер не исключал выхода Армении из организации.
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20 августа, 08:17