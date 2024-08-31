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Пашинян назвал заморозку участия Армении в ОДКБ достаточной - РИА Новости, 31.08.2024
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15:18 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/pashinyan-1969687946.html
Пашинян назвал заморозку участия Армении в ОДКБ достаточной
Пашинян назвал заморозку участия Армении в ОДКБ достаточной - РИА Новости, 31.08.2024
Пашинян назвал заморозку участия Армении в ОДКБ достаточной
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает решение Еревана о заморозке участия сейчас достаточным, и необходимости в принятии иных решений пока нет. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T15:18
2024-08-31T15:18
в мире
армения
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азербайджан
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает решение Еревана о заморозке участия сейчас достаточным, и необходимости в принятии иных решений пока нет. "Вы знаете, что Армения на всех уровнях заморозила свое участие в ОДКБ, и мы на данном этапе считаем это решение удовлетворительным... На данный момент необходимости в ином решении мы не видим", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции в субботу. При этом он добавил, что это не означает, что власти не увидят необходимости в принятии иного решения в будущем. В феврале 2024 года в Ереване заявили о заморозке своего участие в ОДКБ. Решение прозвучало в свете того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 году, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли организацию и Россию в невыполнении своих обязательств. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что "ОДКБ, вместо того, чтобы выполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, наоборот, создает проблемы", а в марте армянский премьер не исключал выхода Армении из организации.
https://ria.ru/20240820/armeniya-1967243928.html
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в мире, армения, ереван, азербайджан, никол пашинян, одкб
В мире, Армения, Ереван, Азербайджан, Никол Пашинян, ОДКБ
Пашинян назвал заморозку участия Армении в ОДКБ достаточной

Пашинян назвал заморозку участия Армении в ОДКБ удовлетворительным решением

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает решение Еревана о заморозке участия сейчас достаточным, и необходимости в принятии иных решений пока нет.
"Вы знаете, что Армения на всех уровнях заморозила свое участие в ОДКБ, и мы на данном этапе считаем это решение удовлетворительным... На данный момент необходимости в ином решении мы не видим", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции в субботу.
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При этом он добавил, что это не означает, что власти не увидят необходимости в принятии иного решения в будущем.
В феврале 2024 года в Ереване заявили о заморозке своего участие в ОДКБ. Решение прозвучало в свете того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 году, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли организацию и Россию в невыполнении своих обязательств.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что "ОДКБ, вместо того, чтобы выполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, наоборот, создает проблемы", а в марте армянский премьер не исключал выхода Армении из организации.
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В миреАрменияЕреванАзербайджанНикол ПашинянОДКБ
 
 
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