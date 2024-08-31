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Пашинян допустил упразднение Минской группы ОБСЕ - РИА Новости, 31.08.2024
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13:06 31.08.2024 (обновлено: 13:21 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/pashinyan-1969666135.html
Пашинян допустил упразднение Минской группы ОБСЕ
Пашинян допустил упразднение Минской группы ОБСЕ - РИА Новости, 31.08.2024
Пашинян допустил упразднение Минской группы ОБСЕ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает возможным упразднение Минской группы ОБСЕ по Карабаху в контексте мирного процесса с Азербайджаном. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T13:06
2024-08-31T13:21
в мире
обсе
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает возможным упразднение Минской группы ОБСЕ по Карабаху в контексте мирного процесса с Азербайджаном."Что касается упразднения Минской группы ОБСЕ, мы считаем, что в мирном контексте такое решение может быть принято, и если мир станет свершившимся фактом, то функционирование этого формата, думаю, может вызвать вопросы", - сказал Пашинян во время пресс-конференции в субботу.По его словам, проблема в сроках и целесообразности поднимать эту тему сейчас, "ставить телегу впереди лошади".В июне глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что Баку предложил Еревану вместе обратиться в ОБСЕ для упразднения Минской группы ОБСЕ, которая выполняла посредническую миссию в урегулировании карабахского конфликта.
https://ria.ru/20240831/armeniya-1969667418.html
https://ria.ru/20240830/evdokimov-1969273029.html
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в мире, обсе, никол пашинян
В мире, ОБСЕ, Никол Пашинян
Пашинян допустил упразднение Минской группы ОБСЕ

Пашинян считает возможным упразднение Минской группы ОБСЕ по Карабаху

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает возможным упразднение Минской группы ОБСЕ по Карабаху в контексте мирного процесса с Азербайджаном.
"Что касается упразднения Минской группы ОБСЕ, мы считаем, что в мирном контексте такое решение может быть принято, и если мир станет свершившимся фактом, то функционирование этого формата, думаю, может вызвать вопросы", - сказал Пашинян во время пресс-конференции в субботу.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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По его словам, проблема в сроках и целесообразности поднимать эту тему сейчас, "ставить телегу впереди лошади".
В июне глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что Баку предложил Еревану вместе обратиться в ОБСЕ для упразднения Минской группы ОБСЕ, которая выполняла посредническую миссию в урегулировании карабахского конфликта.
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