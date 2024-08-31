https://ria.ru/20240831/pashinyan-1969666135.html

Пашинян допустил упразднение Минской группы ОБСЕ

Пашинян допустил упразднение Минской группы ОБСЕ - РИА Новости, 31.08.2024

Пашинян допустил упразднение Минской группы ОБСЕ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает возможным упразднение Минской группы ОБСЕ по Карабаху в контексте мирного процесса с Азербайджаном. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T13:06

2024-08-31T13:06

2024-08-31T13:21

в мире

обсе

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает возможным упразднение Минской группы ОБСЕ по Карабаху в контексте мирного процесса с Азербайджаном."Что касается упразднения Минской группы ОБСЕ, мы считаем, что в мирном контексте такое решение может быть принято, и если мир станет свершившимся фактом, то функционирование этого формата, думаю, может вызвать вопросы", - сказал Пашинян во время пресс-конференции в субботу.По его словам, проблема в сроках и целесообразности поднимать эту тему сейчас, "ставить телегу впереди лошади".В июне глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что Баку предложил Еревану вместе обратиться в ОБСЕ для упразднения Минской группы ОБСЕ, которая выполняла посредническую миссию в урегулировании карабахского конфликта.

https://ria.ru/20240831/armeniya-1969667418.html

https://ria.ru/20240830/evdokimov-1969273029.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, обсе, никол пашинян