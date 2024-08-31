https://ria.ru/20240831/pashinyan-1969656814.html
Пашинян оценил возможность армяно-азербайджанской встречи на высшем уровне
Пашинян оценил возможность армяно-азербайджанской встречи на высшем уровне - РИА Новости, 31.08.2024
Пашинян оценил возможность армяно-азербайджанской встречи на высшем уровне
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что армяно-азербайджанская встреча на высшем уровне может пройти и на границе двух стран. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T12:00
2024-08-31T12:00
2024-08-31T12:01
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что армяно-азербайджанская встреча на высшем уровне может пройти и на границе двух стран. "Я сам предложил президенту Азербайджана не лично, а через дипломатические каналы, о проведении двусторонней встречи. Когда назреет момент встречи на высшем уровне, не исключая иного формата, думаю, она может пройти на армяно-азербайджанской границе, там, где встречаются комиссии по делимитации, и я готов и к таким контактам", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции в субботу. При этом он считает формат двусторонних встреч с азербайджанской стороной эффективным. "Мы думаем, что мы должны сориентироваться в этом вопросе, так как общее понимание на этом этапе состоит в том, что мы работаем в двустороннем формате и пока мы можем продвигаться в этом формате, считаю этот формат правильным. Я об этом прямо и искренне заявил президенту РФ во время последней телефонной беседы", - сказал Пашинян. Вместе с тем он добавил, что исключает иной формат.
https://ria.ru/20240830/armenija-1969397155.html
https://ria.ru/20240420/pogranichniki-1941218004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, россия, никол пашинян
В мире, Армения, Азербайджан, Россия, Никол Пашинян
Пашинян оценил возможность армяно-азербайджанской встречи на высшем уровне
Пашинян: армяно-азербайджанская встреча на высшем уровне может пройти на границе