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Опрос показал, сколько россияне откладывают на будущее - РИА Новости, 31.08.2024
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03:22 31.08.2024 (обновлено: 09:35 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/opros-1969620737.html
Опрос показал, сколько россияне откладывают на будущее
Опрос показал, сколько россияне откладывают на будущее - РИА Новости, 31.08.2024
Опрос показал, сколько россияне откладывают на будущее
Примерно 30% жителей России откладывают деньги на долгосрочную перспективу, а 38% — только собираются начать делать это, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T03:22
2024-08-31T09:35
общество
россия
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Примерно 30% жителей России откладывают деньги на долгосрочную перспективу, а 38% — только собираются начать делать это, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которое проводилось для РИА Новости. "31 процент женщин и 30 процентов мужчин в России делают долгосрочные накопления. При этом 38 процентов опрошенных рассказали, что в ближайшее время собираются начать откладывать на будущее", — говорится в результатах исследования. По его данным, женщины вносят средства регулярно, небольшими порциями и предпочитают консервативные инструменты. Более половины из них (53%) делают ежемесячные взносы, и всего семь — ежеквартальные. При этом 74 процента женщин откладывают до десяти тысяч рублей, а суммы в 30 тысяч рублей — только десятая часть опрошенных. Мужчины же вносят средства несколько реже, но более крупными суммами — более 16 процентов отправляют в сбережения по 30 тысяч рублей за раз. Ежемесячные взносы делает почти половина (49%) респондентов этой категории, а ежеквартальные — 11. "70 процентов россиян сказали, что самая популярная сумма, которую они обычно единовременно отправляют в накопления, — до десяти тысяч рублей. В том числе десять процентов опрошенных откладывают до одной тысячи рублей, 25 — от одной до трех тысяч рублей, 16 — от трех до пяти тысяч рублей, 19 — от пяти до десяти тысяч рублей", — уточнили в исследовании. Как уточняют специалисты, треть участников исследования готовы откладывать деньги дольше 15 лет. 13 процентов респондентов рассматривают сроки от 11 до 15 лет, 24 — от шести до десяти лет. В исследовании, которое проходило с 13 по 20 августа, поучаствовали более 3,5 тысячи человек из всех регионов России.
https://ria.ru/20240524/bogatye-1948128385.html
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общество, россия
Общество, Россия
Опрос показал, сколько россияне откладывают на будущее

"Работа.ру": около 30% россиян откладывают деньги на долгосрочную перспективу

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСнятие денег в банковском терминале в Москве
Снятие денег в банковском терминале в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Примерно 30% жителей России откладывают деньги на долгосрочную перспективу, а 38% — только собираются начать делать это, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которое проводилось для РИА Новости.
"31 процент женщин и 30 процентов мужчин в России делают долгосрочные накопления. При этом 38 процентов опрошенных рассказали, что в ближайшее время собираются начать откладывать на будущее", — говорится в результатах исследования.
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По его данным, женщины вносят средства регулярно, небольшими порциями и предпочитают консервативные инструменты. Более половины из них (53%) делают ежемесячные взносы, и всего семь — ежеквартальные. При этом 74 процента женщин откладывают до десяти тысяч рублей, а суммы в 30 тысяч рублей — только десятая часть опрошенных. Мужчины же вносят средства несколько реже, но более крупными суммами — более 16 процентов отправляют в сбережения по 30 тысяч рублей за раз. Ежемесячные взносы делает почти половина (49%) респондентов этой категории, а ежеквартальные — 11.
"70 процентов россиян сказали, что самая популярная сумма, которую они обычно единовременно отправляют в накопления, — до десяти тысяч рублей. В том числе десять процентов опрошенных откладывают до одной тысячи рублей, 25 — от одной до трех тысяч рублей, 16 — от трех до пяти тысяч рублей, 19 — от пяти до десяти тысяч рублей", — уточнили в исследовании.
Как уточняют специалисты, треть участников исследования готовы откладывать деньги дольше 15 лет. 13 процентов респондентов рассматривают сроки от 11 до 15 лет, 24 — от шести до десяти лет.
В исследовании, которое проходило с 13 по 20 августа, поучаствовали более 3,5 тысячи человек из всех регионов России.
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