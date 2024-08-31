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В Морозовской больнице провели уникальную операцию на легочной артерии - РИА Новости, 31.08.2024
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15:28 31.08.2024 (обновлено: 15:56 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/operatsiya-1969690102.html
В Морозовской больнице провели уникальную операцию на легочной артерии
В Морозовской больнице провели уникальную операцию на легочной артерии - РИА Новости, 31.08.2024
В Морозовской больнице провели уникальную операцию на легочной артерии
В Морозовской детской больнице провели первую в России операцию по установке усовершенствованного протеза клапана лёгочной артерии, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T15:28
2024-08-31T15:56
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В Морозовской детской больнице провели первую в России операцию по установке усовершенствованного протеза клапана лёгочной артерии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В Морозовской детской больнице провели первую в России операцию по транскатетерной установке усовершенствованного протеза клапана лёгочной артерии. Его ставят подросткам, которым в младенчестве была выполнена коррекция ряда врождённых пороков сердца. По мере роста ребёнка отсутствие лёгочного клапана приводит к развитию сердечной недостаточности, что требует выполнения повторной операции", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что новый самораскрывающийся клапан имеет более широкий спектр применения и может очень точно "встроиться" в артерию и восстановить функцию лёгочного клапана. Операция проводится через вену на ноге, данная технология позволяет избежать сложного, повторного хирургического вмешательства на открытом сердце. "Первые пациенты — подростки 15 и 16 лет, перенëсшие операцию, — чувствуют себя хорошо и уже выписаны из стационара спустя несколько дней", - сообщил мэр. Собянин добавил, что предыдущее поколение клапанов также впервые в стране использовали врачи Морозовской детской больницы, которая третий год подряд является лидером по количеству подобных операций.
https://ria.ru/20240718/porok-1960401543.html
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общество, россия, сергей собянин, морозовская детская городская клиническая больница, москва
Хорошие новости, Общество, Россия, Сергей Собянин, Морозовская детская городская клиническая больница, Москва
В Морозовской больнице провели уникальную операцию на легочной артерии

В Морозовской больнице провели первую в РФ операцию на легочной артерии у детей

© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramВ Морозовской детской больнице провели первую в России операцию по установке усовершенствованного протеза клапана лёгочной артерии
В Морозовской детской больнице провели первую в России операцию по установке усовершенствованного протеза клапана лёгочной артерии - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
В Морозовской детской больнице провели первую в России операцию по установке усовершенствованного протеза клапана лёгочной артерии
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В Морозовской детской больнице провели первую в России операцию по установке усовершенствованного протеза клапана лёгочной артерии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«
"В Морозовской детской больнице провели первую в России операцию по транскатетерной установке усовершенствованного протеза клапана лёгочной артерии. Его ставят подросткам, которым в младенчестве была выполнена коррекция ряда врождённых пороков сердца. По мере роста ребёнка отсутствие лёгочного клапана приводит к развитию сердечной недостаточности, что требует выполнения повторной операции", - написал он в своем Telegram-канале.
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Отмечается, что новый самораскрывающийся клапан имеет более широкий спектр применения и может очень точно "встроиться" в артерию и восстановить функцию лёгочного клапана. Операция проводится через вену на ноге, данная технология позволяет избежать сложного, повторного хирургического вмешательства на открытом сердце.
«
"Первые пациенты — подростки 15 и 16 лет, перенëсшие операцию, — чувствуют себя хорошо и уже выписаны из стационара спустя несколько дней", - сообщил мэр.
Собянин добавил, что предыдущее поколение клапанов также впервые в стране использовали врачи Морозовской детской больницы, которая третий год подряд является лидером по количеству подобных операций.
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Хорошие новостиОбществоРоссияСергей СобянинМорозовская детская городская клиническая больницаМосква
 
 
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