https://ria.ru/20240831/operatsiya-1969690102.html

В Морозовской больнице провели уникальную операцию на легочной артерии

В Морозовской больнице провели уникальную операцию на легочной артерии - РИА Новости, 31.08.2024

В Морозовской больнице провели уникальную операцию на легочной артерии

В Морозовской детской больнице провели первую в России операцию по установке усовершенствованного протеза клапана лёгочной артерии, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T15:28

2024-08-31T15:28

2024-08-31T15:56

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В Морозовской детской больнице провели первую в России операцию по установке усовершенствованного протеза клапана лёгочной артерии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В Морозовской детской больнице провели первую в России операцию по транскатетерной установке усовершенствованного протеза клапана лёгочной артерии. Его ставят подросткам, которым в младенчестве была выполнена коррекция ряда врождённых пороков сердца. По мере роста ребёнка отсутствие лёгочного клапана приводит к развитию сердечной недостаточности, что требует выполнения повторной операции", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что новый самораскрывающийся клапан имеет более широкий спектр применения и может очень точно "встроиться" в артерию и восстановить функцию лёгочного клапана. Операция проводится через вену на ноге, данная технология позволяет избежать сложного, повторного хирургического вмешательства на открытом сердце. "Первые пациенты — подростки 15 и 16 лет, перенëсшие операцию, — чувствуют себя хорошо и уже выписаны из стационара спустя несколько дней", - сообщил мэр. Собянин добавил, что предыдущее поколение клапанов также впервые в стране использовали врачи Морозовской детской больницы, которая третий год подряд является лидером по количеству подобных операций.

https://ria.ru/20240718/porok-1960401543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, сергей собянин, морозовская детская городская клиническая больница, москва