https://ria.ru/20240831/obstrel-1969626979.html

Число пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода возросло до 46

Число пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода возросло до 46 - РИА Новости, 31.08.2024

Число пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода возросло до 46

Число пострадавших при украинском обстреле Белгорода и Белгородского района мирных жителей возросло до 46 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T06:19

2024-08-31T06:19

2024-08-31T11:21

специальная военная операция на украине

белгород

вооруженные силы украины

происшествия

белгородская область

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вячеслав гладков

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Число пострадавших при украинском обстреле Белгорода и Белгородского района мирных жителей возросло до 46 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."У нас опять погибли мирные жители в результате обстрела города Белгорода со стороны ВСУ. Пятеро мирных жителей погибли. 46 мирных жителей ранены. Сейчас в больницах находится 37 человек, семь из них — дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему сделана операция. В 8:00 врачи будут докладывать о его текущем состоянии", — сказал губернатор на видео.Он добавил, что двух пострадавших взрослых сейчас готовят к транспортировке в Москву.Гладков отметил, что власти области находятся на постоянной связи с Минздравом России, пострадавшим окажут всю необходимую помощь.В пятницу вечером глава региона сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, на подлете сбили несколько воздушных целей. Позднее он уточнил, что ВСУ вели обстрел из РСЗО Vampire, погибли пять человек.

https://ria.ru/20240830/obstrel-1969604458.html

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