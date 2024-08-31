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Число пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода возросло до 46
Число пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода возросло до 46 - РИА Новости, 31.08.2024
Число пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода возросло до 46
Число пострадавших при украинском обстреле Белгорода и Белгородского района мирных жителей возросло до 46 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T06:19
2024-08-31T06:19
2024-08-31T11:21
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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белгородская область
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Число пострадавших при украинском обстреле Белгорода и Белгородского района мирных жителей возросло до 46 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."У нас опять погибли мирные жители в результате обстрела города Белгорода со стороны ВСУ. Пятеро мирных жителей погибли. 46 мирных жителей ранены. Сейчас в больницах находится 37 человек, семь из них — дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему сделана операция. В 8:00 врачи будут докладывать о его текущем состоянии", — сказал губернатор на видео.Он добавил, что двух пострадавших взрослых сейчас готовят к транспортировке в Москву.Гладков отметил, что власти области находятся на постоянной связи с Минздравом России, пострадавшим окажут всю необходимую помощь.В пятницу вечером глава региона сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, на подлете сбили несколько воздушных целей. Позднее он уточнил, что ВСУ вели обстрел из РСЗО Vampire, погибли пять человек.
https://ria.ru/20240830/obstrel-1969604458.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Москва
Число пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода возросло до 46
Гладков сообщил о 46 пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода