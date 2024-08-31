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Число пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода возросло до 46 - РИА Новости, 31.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:19 31.08.2024 (обновлено: 11:21 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/obstrel-1969626979.html
Число пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода возросло до 46
Число пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода возросло до 46 - РИА Новости, 31.08.2024
Число пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода возросло до 46
Число пострадавших при украинском обстреле Белгорода и Белгородского района мирных жителей возросло до 46 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T06:19
2024-08-31T11:21
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
происшествия
белгородская область
россия
вячеслав гладков
белгородский район
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Число пострадавших при украинском обстреле Белгорода и Белгородского района мирных жителей возросло до 46 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.&quot;У нас опять погибли мирные жители в результате обстрела города Белгорода со стороны ВСУ. Пятеро мирных жителей погибли. 46 мирных жителей ранены. Сейчас в больницах находится 37 человек, семь из них — дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему сделана операция. В 8:00 врачи будут докладывать о его текущем состоянии&quot;, — сказал губернатор на видео.Он добавил, что двух пострадавших взрослых сейчас готовят к транспортировке в Москву.Гладков отметил, что власти области находятся на постоянной связи с Минздравом России, пострадавшим окажут всю необходимую помощь.В пятницу вечером глава региона сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, на подлете сбили несколько воздушных целей. Позднее он уточнил, что ВСУ вели обстрел из РСЗО Vampire, погибли пять человек.
https://ria.ru/20240830/obstrel-1969604458.html
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белгород, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, россия, вячеслав гладков, белгородский район, москва
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Москва
Число пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода возросло до 46

Гладков сообщил о 46 пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде. 30 августа 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде. 30 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде. 30 августа 2024
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Число пострадавших при украинском обстреле Белгорода и Белгородского района мирных жителей возросло до 46 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«

"У нас опять погибли мирные жители в результате обстрела города Белгорода со стороны ВСУ. Пятеро мирных жителей погибли. 46 мирных жителей ранены. Сейчас в больницах находится 37 человек, семь из них — дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему сделана операция. В 8:00 врачи будут докладывать о его текущем состоянии", — сказал губернатор на видео.

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Он добавил, что двух пострадавших взрослых сейчас готовят к транспортировке в Москву.
Гладков отметил, что власти области находятся на постоянной связи с Минздравом России, пострадавшим окажут всю необходимую помощь.
В пятницу вечером глава региона сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, на подлете сбили несколько воздушных целей. Позднее он уточнил, что ВСУ вели обстрел из РСЗО Vampire, погибли пять человек.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковБелгородский районМосква
 
 
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