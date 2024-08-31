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Германия завершила вывод своих войск из Нигера - РИА Новости, 31.08.2024
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02:26 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/niger-1969618632.html
Германия завершила вывод своих войск из Нигера
Германия завершила вывод своих войск из Нигера - РИА Новости, 31.08.2024
Германия завершила вывод своих войск из Нигера
ФРГ завершила вывод своих военных из Нигера утром 30 августа, сообщил экс-посол ФРГ в Нигере Герман Николай в комментарии для РИА Новости. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T02:26
2024-08-31T02:26
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. ФРГ завершила вывод своих военных из Нигера утром 30 августа, сообщил экс-посол ФРГ в Нигере Герман Николай в комментарии для РИА Новости. "Последние военные силы Германии убыли сегодня утром. На базе соглашения между двумя странами", - заявил Николай. Ранее портал n-tv сообщал, что вооруженные силы Германии из-за сорвавшихся переговоров откажутся от своей использовавшейся в качестве военного транспортного хаба авиабазы в столице Нигера Ниамее. Предполагалось, что база в Ниамее должна была быть закрыта к 31 августа, а военнослужащие переброшены обратно в Германию. ФРГ с 2013 года использовала базу в столице Нигера в качестве центра снабжения своих вооруженных сил в соседней стране Мали, которые были размещены там в рамках миротворческой миссии ООН MINUSMA. В декабре прошлого года министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе визита в африканское государство заявил, что Германия заинтересована в возобновлении проектов сотрудничества в Нигером, где недавно произошел военный переворот. В Нигере 26 июля 2023 года группа военных из президентской гвардии объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. После прихода к власти генерала Тчиани на Нигер были наложены санкции. В 2023 году страна находилась в одном шаге от вооруженного вторжения. Отношения с западными странами ухудшились еще сильнее после того, как 17 марта было денонсировано военное соглашение Нигера с США, имеющими в стране военную базу.
https://ria.ru/20240827/front-1968612381.html
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в мире, германия, нигер, ниамей, борис писториус, мохамед базум, оон
В мире, Германия, Нигер, Ниамей, Борис Писториус, Мохамед Базум, ООН
Германия завершила вывод своих войск из Нигера

Экс-посол: Германия завершила вывод своих военных из Нигера утром 30 августа

CC BY-SA 2.0 / Roland Huziaker / Вид на Ниамей из Большой мечети
Вид на Ниамей из Большой мечети - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Roland Huziaker /
Вид на Ниамей из Большой мечети. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. ФРГ завершила вывод своих военных из Нигера утром 30 августа, сообщил экс-посол ФРГ в Нигере Герман Николай в комментарии для РИА Новости.
"Последние военные силы Германии убыли сегодня утром. На базе соглашения между двумя странами", - заявил Николай.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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27 августа, 08:00
Ранее портал n-tv сообщал, что вооруженные силы Германии из-за сорвавшихся переговоров откажутся от своей использовавшейся в качестве военного транспортного хаба авиабазы в столице Нигера Ниамее. Предполагалось, что база в Ниамее должна была быть закрыта к 31 августа, а военнослужащие переброшены обратно в Германию.
ФРГ с 2013 года использовала базу в столице Нигера в качестве центра снабжения своих вооруженных сил в соседней стране Мали, которые были размещены там в рамках миротворческой миссии ООН MINUSMA.
В декабре прошлого года министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе визита в африканское государство заявил, что Германия заинтересована в возобновлении проектов сотрудничества в Нигером, где недавно произошел военный переворот.
В Нигере 26 июля 2023 года группа военных из президентской гвардии объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.
После прихода к власти генерала Тчиани на Нигер были наложены санкции. В 2023 году страна находилась в одном шаге от вооруженного вторжения. Отношения с западными странами ухудшились еще сильнее после того, как 17 марта было денонсировано военное соглашение Нигера с США, имеющими в стране военную базу.
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В миреГерманияНигерНиамейБорис ПисториусМохамед БазумООН
 
 
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