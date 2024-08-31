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Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Индию - РИА Новости, 31.08.2024
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09:12 31.08.2024 (обновлено: 10:43 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/nefteprodukty-1969636950.html
Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Индию
Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Индию - РИА Новости, 31.08.2024
Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Индию
Россия в июне этого года нарастила поставки нефтепродуктов в Индию в два с половиной раза в годовом выражении, до 240 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T09:12
2024-08-31T10:43
экономика
россия
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россия в июне этого года нарастила поставки нефтепродуктов в Индию в два с половиной раза в годовом выражении, до 240 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным статистики республики. При этом за все первое полугодие объемы этих поставок снизились на 21%, до 1,6 миллиарда долларов. Всего по итогам прошлого года они достигли 4,5 миллиарда долларов. В итоге Россия в июне стала главным поставщиком нефтепродуктов в Индию с долей в 28,6%. В тройку основных импортеров также вошли ОАЭ с объемом поставок на 181,4 миллиона долларов и долей в 21,6% и Южная Корея с 128,5 миллиона и долей в 15,3%. Следом расположились Ирак — 67 миллионов долларов (7,9%), Кувейт — 47 миллионов (5,6%), Сингапур — 40 миллионов (4,7%) и Саудовская Аравия — 37 миллионов (4,6%). Замкнули десятку США — 31 миллион (3,6%), Катар — 22 миллиона (2,7%) и Малайзия — девять миллионов (один процент).
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экономика, россия, индия, оаэ
Экономика, Россия, Индия, ОАЭ
Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Индию

Россия в июне нарастила поставки нефтепродуктов в Индию в два с половиной раза

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россия в июне этого года нарастила поставки нефтепродуктов в Индию в два с половиной раза в годовом выражении, до 240 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным статистики республики.
При этом за все первое полугодие объемы этих поставок снизились на 21%, до 1,6 миллиарда долларов. Всего по итогам прошлого года они достигли 4,5 миллиарда долларов.
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В итоге Россия в июне стала главным поставщиком нефтепродуктов в Индию с долей в 28,6%. В тройку основных импортеров также вошли ОАЭ с объемом поставок на 181,4 миллиона долларов и долей в 21,6% и Южная Корея с 128,5 миллиона и долей в 15,3%.
Следом расположились Ирак — 67 миллионов долларов (7,9%), Кувейт — 47 миллионов (5,6%), Сингапур — 40 миллионов (4,7%) и Саудовская Аравия — 37 миллионов (4,6%). Замкнули десятку США — 31 миллион (3,6%), Катар — 22 миллиона (2,7%) и Малайзия — девять миллионов (один процент).
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