https://ria.ru/20240831/neft-1969627862.html
Эксперт раскрыл, что удерживает цены на нефть в мире
Эксперт раскрыл, что удерживает цены на нефть в мире - РИА Новости, 31.08.2024
Эксперт раскрыл, что удерживает цены на нефть в мире
Мировые цены на нефть вблизи 80 долларов за баррель удерживают не столько действия ОПЕК+, сколько нехватка инвестиций в отрасль, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T06:56
2024-08-31T06:56
2024-08-31T06:59
экономика
цены на нефть
опек
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть вблизи 80 долларов за баррель удерживают не столько действия ОПЕК+, сколько нехватка инвестиций в отрасль, заявил в интервью РИА Новости директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. "Довольно острая проблема недофинансирования есть уже сейчас, но пока она себя не так сильно проявляет. Но то, что цены на нефть сейчас держатся в районе 80 долларов за баррель, а не, условно, 50-60 долларов, во многом следствие не действий ОПЕК+, а нехватки инвестиций в последние лет десять. И в перспективе эта ситуация будет усугубляться, если ничего не изменится", - сказал эксперт. Он отметил, что сейчас из-за форсирования так называемого энергоперехода нефтяные компании оказываются в ситуации ограниченности финансовых ресурсов. В итоге в долгосрочной перспективе есть риск рассинхронизации уровня добычи нефти и фактического спроса на нее, если не оправдаются оптимистичные надежды на ускоренную электромобилизацию. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 1 сентября (в воскресенье) в 11.00 мск.
https://ria.ru/20240827/neft-1968634981.html
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экономика, цены на нефть, опек
Экономика, Цены на нефть, ОПЕК
Эксперт раскрыл, что удерживает цены на нефть в мире
Белогорьев: цену на нефть удерживает нехватка инвестиций, а не ОПЕК+
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть вблизи 80 долларов за баррель удерживают не столько действия ОПЕК+, сколько нехватка инвестиций в отрасль, заявил в интервью РИА Новости директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.
"Довольно острая проблема недофинансирования есть уже сейчас, но пока она себя не так сильно проявляет. Но то, что цены на нефть сейчас держатся в районе 80 долларов за баррель, а не, условно, 50-60 долларов, во многом следствие не действий ОПЕК+, а нехватки инвестиций в последние лет десять. И в перспективе эта ситуация будет усугубляться, если ничего не изменится", - сказал эксперт.
Он отметил, что сейчас из-за форсирования так называемого энергоперехода нефтяные компании оказываются в ситуации ограниченности финансовых ресурсов. В итоге в долгосрочной перспективе есть риск рассинхронизации уровня добычи нефти и фактического спроса на нее, если не оправдаются оптимистичные надежды на ускоренную электромобилизацию.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 1 сентября (в воскресенье) в 11.00 мск.