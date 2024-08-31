https://ria.ru/20240831/neft-1969627862.html

Эксперт раскрыл, что удерживает цены на нефть в мире

Эксперт раскрыл, что удерживает цены на нефть в мире - РИА Новости, 31.08.2024

Эксперт раскрыл, что удерживает цены на нефть в мире

Мировые цены на нефть вблизи 80 долларов за баррель удерживают не столько действия ОПЕК+, сколько нехватка инвестиций в отрасль, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T06:56

2024-08-31T06:56

2024-08-31T06:59

экономика

цены на нефть

опек

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть вблизи 80 долларов за баррель удерживают не столько действия ОПЕК+, сколько нехватка инвестиций в отрасль, заявил в интервью РИА Новости директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. "Довольно острая проблема недофинансирования есть уже сейчас, но пока она себя не так сильно проявляет. Но то, что цены на нефть сейчас держатся в районе 80 долларов за баррель, а не, условно, 50-60 долларов, во многом следствие не действий ОПЕК+, а нехватки инвестиций в последние лет десять. И в перспективе эта ситуация будет усугубляться, если ничего не изменится", - сказал эксперт. Он отметил, что сейчас из-за форсирования так называемого энергоперехода нефтяные компании оказываются в ситуации ограниченности финансовых ресурсов. В итоге в долгосрочной перспективе есть риск рассинхронизации уровня добычи нефти и фактического спроса на нее, если не оправдаются оптимистичные надежды на ускоренную электромобилизацию. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 1 сентября (в воскресенье) в 11.00 мск.

https://ria.ru/20240827/neft-1968634981.html

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экономика, цены на нефть, опек