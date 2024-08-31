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В строящемся здании на северо-западе Москвы потушили пожар

В строящемся здании на северо-западе Москвы потушили пожар - РИА Новости, 31.08.2024

В строящемся здании на северо-западе Москвы потушили пожар

Пожар на северо-западе Москвы, где загорелась вентиляция в 19-этажном строящемся здании, потушен, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T17:28

2024-08-31T17:28

2024-08-31T18:23

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пожар на северо-западе Москвы, где загорелась вентиляция в 19-этажном строящемся здании, потушен, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.Ранее сообщалось, что из здания было спасено 11 человек, двое пострадали."В 17.22 пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями спасено 11 человек, еще четверо эвакуировано из здания. К сожалению, пострадало четыре человека", - говорится в сообщении.Прокуратура Москвы уточняет, что в результате в медицинские учреждения доставлены трое пострадавших.

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия