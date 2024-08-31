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В строящемся здании на северо-западе Москвы потушили пожар - РИА Новости, 31.08.2024
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17:28 31.08.2024 (обновлено: 18:23 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/moskva-1969705840.html
В строящемся здании на северо-западе Москвы потушили пожар
В строящемся здании на северо-западе Москвы потушили пожар - РИА Новости, 31.08.2024
В строящемся здании на северо-западе Москвы потушили пожар
Пожар на северо-западе Москвы, где загорелась вентиляция в 19-этажном строящемся здании, потушен, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T17:28
2024-08-31T18:23
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пожар на северо-западе Москвы, где загорелась вентиляция в 19-этажном строящемся здании, потушен, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.Ранее сообщалось, что из здания было спасено 11 человек, двое пострадали."В 17.22 пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями спасено 11 человек, еще четверо эвакуировано из здания. К сожалению, пострадало четыре человека", - говорится в сообщении.Прокуратура Москвы уточняет, что в результате в медицинские учреждения доставлены трое пострадавших.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В строящемся здании на северо-западе Москвы потушили пожар

В строящемся здании в Москвы, где загорелся вентиляционный короб, потушили пожар

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пожар на северо-западе Москвы, где загорелась вентиляция в 19-этажном строящемся здании, потушен, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что из здания было спасено 11 человек, двое пострадали.
«
"В 17.22 пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями спасено 11 человек, еще четверо эвакуировано из здания. К сожалению, пострадало четыре человека", - говорится в сообщении.
Прокуратура Москвы уточняет, что в результате в медицинские учреждения доставлены трое пострадавших.
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