https://ria.ru/20240831/moskva-1969705840.html
В строящемся здании на северо-западе Москвы потушили пожар
В строящемся здании на северо-западе Москвы потушили пожар - РИА Новости, 31.08.2024
В строящемся здании на северо-западе Москвы потушили пожар
Пожар на северо-западе Москвы, где загорелась вентиляция в 19-этажном строящемся здании, потушен, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T17:28
2024-08-31T17:28
2024-08-31T18:23
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пожар на северо-западе Москвы, где загорелась вентиляция в 19-этажном строящемся здании, потушен, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.Ранее сообщалось, что из здания было спасено 11 человек, двое пострадали."В 17.22 пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями спасено 11 человек, еще четверо эвакуировано из здания. К сожалению, пострадало четыре человека", - говорится в сообщении.Прокуратура Москвы уточняет, что в результате в медицинские учреждения доставлены трое пострадавших.
https://ria.ru/20240831/pozhar-1969676651.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В строящемся здании на северо-западе Москвы потушили пожар
В строящемся здании в Москвы, где загорелся вентиляционный короб, потушили пожар