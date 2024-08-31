https://ria.ru/20240831/moldaviya-1969722126.html

Василию Боле вновь отказали в регистрации кандидатом в президенты Молдавии

Василию Боле вновь отказали в регистрации кандидатом в президенты Молдавии - РИА Новости, 31.08.2024

Василию Боле вновь отказали в регистрации кандидатом в президенты Молдавии

Центризбирком Молдавии в последний день подачи документов на регистрацию инициативных групп для поддержки кандидатов в президенты отклонил заявку оппозиционного РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T19:21

2024-08-31T19:21

2024-08-31T20:02

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КИШИНЕВ, 31 авг — РИА Новости. Центризбирком Молдавии в последний день подачи документов на регистрацию инициативных групп для поддержки кандидатов в президенты отклонил заявку оппозиционного депутата Василия Боли, сообщили журналистам в пресс-службе комиссии."Комиссия отклонила заявление Боли, претендующего на статус независимого кандидата, который попросил зарегистрировать инициативную группу для поддержки его кандидатуры на пост президента Республики Молдова", — сказали там.В пресс-службе добавили, что члены комиссии сослались на свое же решение от 29 августа. Там отметили, что заявление отклонили "из-за несоответствия требованию о политической беспристрастности, которое является предварительным условием для получения статуса независимого кандидата".В начале августа блок "Победа" выдвинул депутата парламента и лидера партии "Возрождение" Василия Болю в качестве кандидата на пост президента и подал соответствующие документы в ЦИК на его участие в выборах главы Молдавии. Незадолго до этого политсила также подала документы для участия в референдуме о евроинтеграции, призывая своих сторонников проголосовать против вступления республики в ЕС.Седьмого августа ЦИК Молдавии отклонила заявки блока "Победа". Вице-председатель избиркома Павел Постике пояснил, что название "Победа — Виктория" слишком схоже с названием партии "Виктория", входящей в состав коалиации. По его словам, если партия "Виктория" решит выйти из блока и выступить на выборах самостоятельно, это сделает регистрацию под таким названием невозможной. Еще одним аргументом для отказа стало присутствие в коалиции запрещенной в Молдавии партии "Шор".Позднее Апелляционная палата Кишинева отклонила иск блока "Победа" об аннулировании решения ЦИК об отказе политсиле участвовать в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции. Лидер политсилы Илан Шор заявил РИА Новости, что Боля может принять участие в президентской гонке как независимый кандидат или как кандидат от партии. При этом он сохранит поддержку блока, несмотря на запрет коалиции участвовать в выборах.В понедельник Боля принес документы как независимый кандидат, однако в четверг ЦИК отказал в регистрации инициативной группы, сославшись на то, что независимый кандидат не должен иметь связей с политическими партиями и блоками. В ЦИК заявили, что политик участвует в мероприятиях блока "Победа" и партии "Возрождение".Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. Число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики уже возросло до 18.

https://ria.ru/20240831/moldavija-1969699643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, молдавия, в мире, василий боля, илан шор