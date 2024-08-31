https://ria.ru/20240831/mitingi-1969752520.html
В Тель-Авиве протестующие заблокировали центральное шоссе
В Тель-Авиве протестующие заблокировали центральное шоссе - РИА Новости, 31.08.2024
В Тель-Авиве протестующие заблокировали центральное шоссе
Десятки активистов после массовых митингов в Тель-Авиве в поддержку заложников в секторе Газа начали устраивать беспорядки и заблокировали центральное шоссе... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T23:57
2024-08-31T23:57
2024-08-31T23:57
в мире
тель-авив
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939920929_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0fa0d0feaa6260f2919cfbd6a9185880.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 авг - РИА Новости. Десятки активистов после массовых митингов в Тель-Авиве в поддержку заложников в секторе Газа начали устраивать беспорядки и заблокировали центральное шоссе города, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в субботу в центре Тель-Авива состоялась еженедельная многотысячная акция протеста против правительства с требованием немедленного заключения сделки о прекращения огня в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников. Митинг был согласован с полицией и прошел без нарушений общественного порядка. После окончания акции десятки протестующих начали блокировать близлежащие улицы, вступать в перепалки с полицией и разбрасывать на дорогах мусор. Небольшой группе активистов удалось заблокировать центральную городскую автомагистраль - шоссе Аялон. На место оперативно прибыли силы полиции, которые в настоящее время пытаются оттеснить активистов с проезжей части. На данный момент полиция не производила задержаний нарушителей правопорядка. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остаются 107 заложников, порядка 40 из которых считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 148 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20240831/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240823/izrail-1968024221.html
тель-авив
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939920929_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08612f0635ec525e42462b95de0301ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Тель-Авив, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
В Тель-Авиве протестующие заблокировали центральное шоссе
В Тель-Авиве после митингов в поддержку заложников начались беспорядки
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 авг - РИА Новости. Десятки активистов после массовых митингов в Тель-Авиве в поддержку заложников в секторе Газа начали устраивать беспорядки и заблокировали центральное шоссе города, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в субботу в центре Тель-Авива состоялась еженедельная многотысячная акция протеста против правительства с требованием немедленного заключения сделки о прекращения огня в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников. Митинг был согласован с полицией и прошел без нарушений общественного порядка.
После окончания акции десятки протестующих начали блокировать близлежащие улицы, вступать в перепалки с полицией и разбрасывать на дорогах мусор. Небольшой группе активистов удалось заблокировать центральную городскую автомагистраль - шоссе Аялон.
На место оперативно прибыли силы полиции, которые в настоящее время пытаются оттеснить активистов с проезжей части. На данный момент полиция не производила задержаний нарушителей правопорядка.
По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС
до сих пор остаются 107 заложников, порядка 40 из которых считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 148 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.