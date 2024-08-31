https://ria.ru/20240831/mitingi-1969752520.html

В Тель-Авиве протестующие заблокировали центральное шоссе

В Тель-Авиве протестующие заблокировали центральное шоссе - РИА Новости, 31.08.2024

В Тель-Авиве протестующие заблокировали центральное шоссе

Десятки активистов после массовых митингов в Тель-Авиве в поддержку заложников в секторе Газа начали устраивать беспорядки и заблокировали центральное шоссе... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T23:57

2024-08-31T23:57

2024-08-31T23:57

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тель-авив

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израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 авг - РИА Новости. Десятки активистов после массовых митингов в Тель-Авиве в поддержку заложников в секторе Газа начали устраивать беспорядки и заблокировали центральное шоссе города, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в субботу в центре Тель-Авива состоялась еженедельная многотысячная акция протеста против правительства с требованием немедленного заключения сделки о прекращения огня в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников. Митинг был согласован с полицией и прошел без нарушений общественного порядка. После окончания акции десятки протестующих начали блокировать близлежащие улицы, вступать в перепалки с полицией и разбрасывать на дорогах мусор. Небольшой группе активистов удалось заблокировать центральную городскую автомагистраль - шоссе Аялон. На место оперативно прибыли силы полиции, которые в настоящее время пытаются оттеснить активистов с проезжей части. На данный момент полиция не производила задержаний нарушителей правопорядка. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остаются 107 заложников, порядка 40 из которых считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 148 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240831/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240823/izrail-1968024221.html

тель-авив

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тель-авив, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль