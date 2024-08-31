https://ria.ru/20240831/miting-1969741078.html

Тысячи израильтян вышли на антиправительственные митинги в Тель-Авиве

Тысячи израильтян вышли на антиправительственные митинги в Тель-Авиве - РИА Новости, 31.08.2024

Тысячи израильтян вышли на антиправительственные митинги в Тель-Авиве

Тысячи израильтян вышли на антиправительственные митинги в Тель-Авиве и других городах с требованием немедленного заключения сделки по освобождению заложников... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T21:34

2024-08-31T21:34

2024-08-31T21:34

в мире

израиль

египет

рафах (провинция)

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 авг - РИА Новости. Тысячи израильтян вышли на антиправительственные митинги в Тель-Авиве и других городах с требованием немедленного заключения сделки по освобождению заложников из сектора Газа, удерживаемых в плену палестинских радикалов уже 330 дней, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие в очередной раз призвали к проведению досрочных выборов в Израиле и немедленному заключению сделки по освобождению заложников из сектора Газа. Ставшая еженедельной крупнейшая акция протеста проходит в центре Тель-Авива у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в центре города и выставили заграждения, чтобы предотвратить возможные беспорядки и блокировку соседних магистралей, что неоднократно происходило на предыдущих акциях протеста. Перед началом митинга группа родственников заложников в резкой форме раскритиковала правительство Биньямина Нетаньяху за то, что оно настаивает на сохранении военного контроля в так называемом Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта. Это требование Израиля является одним из камней преткновения для заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. "Нетаньяху и его... кабинет министров решили сорвать сделку, используя Филадельфийский коридор, таким образом намеренно приговорив похищенных к смертному приговору", - заявила мать одного из заложников Эйнав Ценгаукер. Контроль границы сектора Газа и Египта, о чем неоднократно заявлял сам Нетаньяху, является необходимым стратегическим фактором сдерживания контрабанды вооружений в руки палестинских радикалов через египетскую границу. Армия Израиля недавно отчиталась об уничтожении 150 туннелей в районе города Рафах на юге анклава, в том числе тех, что проложены под границей сектора Газа и Египта. Египетская сторона на официальном уровне отвергает идею контроля границы израильскими силами, так как в Каире уверены, что это является нарушением мирного договора между Израилем и Египтом, подписанного еще в 1979 году. С другой стороны от комплекса правительственных зданий на так называемой "площади заложников" проходит еще одна массовая акция, которую еженедельно организует Форум семей заложников - израильская общественная организация, занимающаяся сопровождением и поддержкой семей заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года. Новый раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа начался в Дохе 15 августа по инициативе Египта, Катара и США. Вопреки положительным заявлениям сторон достичь какой-либо конкретики по соглашению между враждующими сторонами так и не удалось. Безрезультатно прошел и второй раунд переговоров в Каире. Новые детали возможного разрешения разногласий по соглашению между движением ХАМАС и Израилем представители стран посредников и делегация из Израиля продолжили обсуждать в Дохе в четверг. Основным пунктом, по которому не удается достичь взаимопонимания, является требование Израиля сохранить свое присутствие на филадельфийской линии и на пограничном переходе Рафах на египетской границе. Руководство ХАМАС подобные условия считает неприемлемыми и требует полного вывода армии Израиля из сектора Газа. По израильским данным, в плену у палестинских радикалов до сих пор остаются 107 заложников, порядка 40 из которых считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 148 человек, в том числе погибшие заложники, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240831/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240827/zalozhnik-1968770362.html

https://ria.ru/20240822/izrail-1967891471.html

израиль

египет

рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, египет, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году