https://ria.ru/20240831/miroshnik-1969643898.html
Об иностранных наемниках в Курской области. Интервью Родиона Мирошника
Об иностранных наемниках в Курской области. Интервью Родиона Мирошника - РИА Новости, 31.08.2024
Об иностранных наемниках в Курской области. Интервью Родиона Мирошника
Планы по проведению трибунала над киевским режимом не изменились, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
2024-08-31T10:10
2024-08-31T10:10
2024-08-31T10:10
курская область
родион мирошник
россия
украина
видео
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969641379_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2773fd467be50964b65f4d9caa815326.jpg
"Как может измениться позиция страны по отношению к людям, близкие которых погибли, и никто не понес ответственность? ", – сказал Мирошник. О преступлениях киевского режима, жестоком обращении с пленными на Украине, грабеже мирных жителей в Курской области и многом другом – в полной версии интервью РИА Новости с Родионом Мирошником.
курская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969641379_436:0:1876:1080_1920x0_80_0_0_0d6b20d16ea091fbbdc9f14cd367470f.jpg
Об иностранных наемниках и грабеже мирных жителей Курской области. Полное интервью Родиона Мирошника
Планы по проведению трибунала над киевским режимом не изменились, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Как может измениться позиция страны по отношению к людям, близкие которых погибли, и никто не понес ответственность? ", - сказал Мирошник. О преступлениях киевского режима, жестоком обращении с пленными на Украине, грабеже мирных жителей в Курской области и многом другом – в полной версии интервью РИА Новости с Родионом Мирошником.
2024-08-31T10:10
true
PT45M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, родион мирошник, россия, украина, видео, видео
Курская область, Родион Мирошник, Россия, Украина, Видео
Об иностранных наемниках в Курской области. Интервью Родиона Мирошника
Планы по проведению трибунала над киевским режимом не изменились, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
2024-08-31T10:10
true
PT45M57S
Об иностранных наемниках в Курской области. Интервью Родиона Мирошника
Планы по проведению трибунала над киевским режимом не изменились, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.