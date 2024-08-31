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Об иностранных наемниках в Курской области. Интервью Родиона Мирошника - РИА Новости, 31.08.2024
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10:10 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/miroshnik-1969643898.html
Об иностранных наемниках в Курской области. Интервью Родиона Мирошника
Об иностранных наемниках в Курской области. Интервью Родиона Мирошника - РИА Новости, 31.08.2024
Об иностранных наемниках в Курской области. Интервью Родиона Мирошника
Планы по проведению трибунала над киевским режимом не изменились, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
2024-08-31T10:10
2024-08-31T10:10
курская область
родион мирошник
россия
украина
видео
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"Как может измениться позиция страны по отношению к людям, близкие которых погибли, и никто не понес ответственность? ", – сказал Мирошник. О преступлениях киевского режима, жестоком обращении с пленными на Украине, грабеже мирных жителей в Курской области и многом другом – в полной версии интервью РИА Новости с Родионом Мирошником.
курская область
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Об иностранных наемниках и грабеже мирных жителей Курской области. Полное интервью Родиона Мирошника
Планы по проведению трибунала над киевским режимом не изменились, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Как может измениться позиция страны по отношению к людям, близкие которых погибли, и никто не понес ответственность? ", - сказал Мирошник. О преступлениях киевского режима, жестоком обращении с пленными на Украине, грабеже мирных жителей в Курской области и многом другом – в полной версии интервью РИА Новости с Родионом Мирошником.
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курская область, родион мирошник, россия, украина, видео, видео
Курская область, Родион Мирошник, Россия, Украина, Видео
Об иностранных наемниках в Курской области. Интервью Родиона Мирошника
Планы по проведению трибунала над киевским режимом не изменились, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
2024-08-31T10:10
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Об иностранных наемниках в Курской области. Интервью Родиона Мирошника

Читать ria.ru в
Планы по проведению трибунала над киевским режимом не изменились, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Как может измениться позиция страны по отношению к людям, близкие которых погибли, и никто не понес ответственность? ", – сказал Мирошник. О преступлениях киевского режима, жестоком обращении с пленными на Украине, грабеже мирных жителей в Курской области и многом другом – в полной версии интервью РИА Новости с Родионом Мирошником.
 
Курская областьРодион МирошникРоссияУкраинаВидео
 
 
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