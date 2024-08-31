https://ria.ru/20240831/miroshnik-1969643898.html

Об иностранных наемниках в Курской области. Интервью Родиона Мирошника

Об иностранных наемниках в Курской области. Интервью Родиона Мирошника - РИА Новости, 31.08.2024

Об иностранных наемниках в Курской области. Интервью Родиона Мирошника

Планы по проведению трибунала над киевским режимом не изменились, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

2024-08-31T10:10

2024-08-31T10:10

2024-08-31T10:10

курская область

родион мирошник

россия

украина

видео

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"Как может измениться позиция страны по отношению к людям, близкие которых погибли, и никто не понес ответственность? ", – сказал Мирошник. О преступлениях киевского режима, жестоком обращении с пленными на Украине, грабеже мирных жителей в Курской области и многом другом – в полной версии интервью РИА Новости с Родионом Мирошником.

курская область

россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Об иностранных наемниках и грабеже мирных жителей Курской области. Полное интервью Родиона Мирошника Планы по проведению трибунала над киевским режимом не изменились, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Как может измениться позиция страны по отношению к людям, близкие которых погибли, и никто не понес ответственность? ", - сказал Мирошник. О преступлениях киевского режима, жестоком обращении с пленными на Украине, грабеже мирных жителей в Курской области и многом другом – в полной версии интервью РИА Новости с Родионом Мирошником. 2024-08-31T10:10 true PT45M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, родион мирошник, россия, украина, видео, видео