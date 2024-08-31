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Харрис потребовала провести теледебаты с Трампом с включенными микрофонами - РИА Новости, 31.08.2024
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22:03 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/mikrofony-1969744017.html
Харрис потребовала провести теледебаты с Трампом с включенными микрофонами
Харрис потребовала провести теледебаты с Трампом с включенными микрофонами - РИА Новости, 31.08.2024
Харрис потребовала провести теледебаты с Трампом с включенными микрофонами
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что микрофоны на предстоящих теледебатах с ее оппонентом от республиканцев –... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T22:03
2024-08-31T22:03
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что микрофоны на предстоящих теледебатах с ее оппонентом от республиканцев – экс-президентом Дональдом Трампом - должны быть все время включенными, чтобы таким образом предоставив сторонам возможность вести открытую дискуссию. "Мы баллотируемся на пост президента США. Давайте дискутировать открыто, с постоянно включенными микрофонами", - написала Харрис в своем официальном аккаунте в соцсети X. Не приведя доказательств, она выразила уверенность в том, что согласиться на подобное условие ее конкуренту не позволяют его же собственные советники. "Дональд Трамп подчиняется воле своих советников, которые не позволяют ему вести дебаты с постоянно включенным микрофоном. Если его собственное окружение не доверяет ему, американский народ определенно не сможет этого сделать", - считает Харрис. Согласно регламенту согласованных на 10 сентября теледебатов, телеканал ABC намерен поочередно отключать микрофоны каждого из спикеров на время выступления оппонента. Команда Трампа настаивала на сохранении тех же правил, которые были на его предыдущих дебатах с Джо Байденом, в то время как команда Харрис обращалась с просьбой оставлять микрофоны включенными. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240826/mikrofon-1968574720.html
https://ria.ru/20240811/tramp--1965538192.html
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Харрис потребовала провести теледебаты с Трампом с включенными микрофонами

Харрис требует, чтобы микрофоны на теледебатах с Трампом были постоянно включены

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что микрофоны на предстоящих теледебатах с ее оппонентом от республиканцев – экс-президентом Дональдом Трампом - должны быть все время включенными, чтобы таким образом предоставив сторонам возможность вести открытую дискуссию.
«
"Мы баллотируемся на пост президента США. Давайте дискутировать открыто, с постоянно включенными микрофонами", - написала Харрис в своем официальном аккаунте в соцсети X.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Дебаты Трампа и Харрис могут сорваться из-за микрофона, пишут СМИ
26 августа, 17:11
Не приведя доказательств, она выразила уверенность в том, что согласиться на подобное условие ее конкуренту не позволяют его же собственные советники.
«
"Дональд Трамп подчиняется воле своих советников, которые не позволяют ему вести дебаты с постоянно включенным микрофоном. Если его собственное окружение не доверяет ему, американский народ определенно не сможет этого сделать", - считает Харрис.
Согласно регламенту согласованных на 10 сентября теледебатов, телеканал ABC намерен поочередно отключать микрофоны каждого из спикеров на время выступления оппонента. Команда Трампа настаивала на сохранении тех же правил, которые были на его предыдущих дебатах с Джо Байденом, в то время как команда Харрис обращалась с просьбой оставлять микрофоны включенными.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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В миреСШАКамала ХаррисДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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