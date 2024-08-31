Харрис потребовала провести теледебаты с Трампом с включенными микрофонами
Харрис требует, чтобы микрофоны на теледебатах с Трампом были постоянно включены
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что микрофоны на предстоящих теледебатах с ее оппонентом от республиканцев – экс-президентом Дональдом Трампом - должны быть все время включенными, чтобы таким образом предоставив сторонам возможность вести открытую дискуссию.
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"Мы баллотируемся на пост президента США. Давайте дискутировать открыто, с постоянно включенными микрофонами", - написала Харрис в своем официальном аккаунте в соцсети X.
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Не приведя доказательств, она выразила уверенность в том, что согласиться на подобное условие ее конкуренту не позволяют его же собственные советники.
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"Дональд Трамп подчиняется воле своих советников, которые не позволяют ему вести дебаты с постоянно включенным микрофоном. Если его собственное окружение не доверяет ему, американский народ определенно не сможет этого сделать", - считает Харрис.
Согласно регламенту согласованных на 10 сентября теледебатов, телеканал ABC намерен поочередно отключать микрофоны каждого из спикеров на время выступления оппонента. Команда Трампа настаивала на сохранении тех же правил, которые были на его предыдущих дебатах с Джо Байденом, в то время как команда Харрис обращалась с просьбой оставлять микрофоны включенными.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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