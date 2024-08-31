https://ria.ru/20240831/mikrofony-1969744017.html

Харрис потребовала провести теледебаты с Трампом с включенными микрофонами

Харрис потребовала провести теледебаты с Трампом с включенными микрофонами - РИА Новости, 31.08.2024

Харрис потребовала провести теледебаты с Трампом с включенными микрофонами

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что микрофоны на предстоящих теледебатах с ее оппонентом от республиканцев –... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T22:03

2024-08-31T22:03

2024-08-31T22:03

в мире

сша

камала харрис

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что микрофоны на предстоящих теледебатах с ее оппонентом от республиканцев – экс-президентом Дональдом Трампом - должны быть все время включенными, чтобы таким образом предоставив сторонам возможность вести открытую дискуссию. "Мы баллотируемся на пост президента США. Давайте дискутировать открыто, с постоянно включенными микрофонами", - написала Харрис в своем официальном аккаунте в соцсети X. Не приведя доказательств, она выразила уверенность в том, что согласиться на подобное условие ее конкуренту не позволяют его же собственные советники. "Дональд Трамп подчиняется воле своих советников, которые не позволяют ему вести дебаты с постоянно включенным микрофоном. Если его собственное окружение не доверяет ему, американский народ определенно не сможет этого сделать", - считает Харрис. Согласно регламенту согласованных на 10 сентября теледебатов, телеканал ABC намерен поочередно отключать микрофоны каждого из спикеров на время выступления оппонента. Команда Трампа настаивала на сохранении тех же правил, которые были на его предыдущих дебатах с Джо Байденом, в то время как команда Харрис обращалась с просьбой оставлять микрофоны включенными. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240826/mikrofon-1968574720.html

https://ria.ru/20240811/tramp--1965538192.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024