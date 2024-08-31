К поискам Ми-8 на Камчатке привлекли спасателей МЧС
К поискам Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро" на Камчатке привлекли спасателей МЧС
© МЧС России/TelegramНаземная группировка Камчатского спасцентра МЧС России выдвинулась на поиски пропавшего вертолета Ми-8 в районе вулкана Вачкажец на Камчатке. 31 августа 2024
Наземная группировка Камчатского спасцентра МЧС России выдвинулась на поиски пропавшего вертолета Ми-8 в районе вулкана Вачкажец на Камчатке. 31 августа 2024
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Спасатели МЧС России привлечены к поиску пропавшего вертолета Ми-8Т на Камчатке, сообщается в пресс-службе МЧС России.
"Спасатели МЧС России привлечены к поиску пропавшего вертолета Ми-8Т на Камчатке. В Камчатском крае ведутся поиски вертолета Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро". Воздушное судно совершало перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка (17 километров юго-западнее аэропорта Елизово), но в назначенное время, около 7.15 мск, экипаж вертолета не вышел на связь", - говорится в сообщении.
Добавляется, что по предварительным данным, на борту находятся 22 человека — 19 пассажиров и три члена экипажа. На поиски выдвинулся вертолет Ми-8 компании-владельца, а также наземная группировка Камчатского спасательного центра МЧС России. В готовности к вылету находится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.
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