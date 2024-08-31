https://ria.ru/20240831/mi-8t-1969650554.html

К поискам Ми-8 на Камчатке привлекли спасателей МЧС

К поискам Ми-8 на Камчатке привлекли спасателей МЧС - РИА Новости, 31.08.2024

К поискам Ми-8 на Камчатке привлекли спасателей МЧС

Спасатели МЧС России привлечены к поиску пропавшего вертолета Ми-8Т на Камчатке, сообщается в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T11:00

2024-08-31T11:00

2024-08-31T11:02

происшествия

россия

камчатка

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Спасатели МЧС России привлечены к поиску пропавшего вертолета Ми-8Т на Камчатке, сообщается в пресс-службе МЧС России. "Спасатели МЧС России привлечены к поиску пропавшего вертолета Ми-8Т на Камчатке. В Камчатском крае ведутся поиски вертолета Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро". Воздушное судно совершало перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка (17 километров юго-западнее аэропорта Елизово), но в назначенное время, около 7.15 мск, экипаж вертолета не вышел на связь", - говорится в сообщении. Добавляется, что по предварительным данным, на борту находятся 22 человека — 19 пассажиров и три члена экипажа. На поиски выдвинулся вертолет Ми-8 компании-владельца, а также наземная группировка Камчатского спасательного центра МЧС России. В готовности к вылету находится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.

https://ria.ru/20240808/sk-1964810214.html

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камчатка

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, камчатка, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш